От космических до доступных: где в столицах Европы самые дорогие и дешевые квартиры

Люксембург стал самой дорогой столицей Европы для покупки жилья в 2026 году. Средняя стоимость жилья здесь превышает 960 тысяч евро. В то же время на континенте остаются столицы, где жилье стоит в десятки раз дешевле.

Где жилье самое дорогое?

О самых дорогих и самых дешевых европейских столицах по покупке жилья говорится на Rational FX.

Читайте также Цены на жилье в Британии установили рекорд: почему дома снова дорожают

В 2026 году первое место среди самых дорогих столиц Европы для покупки жилья занимает Люксембург. Средняя цена жилья здесь составляет 961 333 евро, а стоимость квадратного метра превышает 11 000 евро. Кроме того, город имеет одни из самых высоких арендных ставок в Европе.

Такой уровень цен объясняют сразу несколькими факторами: ограниченным предложением жилья, активным притоком рабочей силы и нехваткой свободной земли для застройки.

В тройке самых дорогих также оказались:

Копенгаген – средняя цена жилья примерно 916 333 евро;

Берн – около 852 976 евро.

Такие показатели отражают состоятельные рынки труда и стабильный спрос на жилье в центральных районах городов.

Традиционно дорогими остаются и крупные западноевропейские мегаполисы – Лондон и Париж. Здесь высокая общая стоимость квартир сочетается с чрезвычайно высокой ценой за квадратный метр. В то же время в этих городах продолжаются дискуссии о доступности жилья, а ипотечные рынки в последнее время замедляются.

Где жилье дешевле всего?

На противоположном конце рейтинга оказались столицы Юго-Восточной Европы. Самым дешевым городом для покупки жилья в 2026 году является Скопье. Средняя цена квартиры здесь составляет примерно 65 000 евро, что более чем вдвое меньше, чем в ближайших по ценам столицах:

Сараево – примерно 132 000 евро;

Бухарест – примерно 135 500 евро.

Более низкие цены объясняют медленным экономическим развитием, более низкими доходами населения и минимальным иностранным спросом на недвижимость.

В то же время некоторые столицы Восточной Европы демонстрируют быстрый рост стоимости жилья. В частности, в Софии средняя цена уже достигает около 308 000 евро, что почти сравнивает ее с Брюсселем, где жилье стоит примерно 330 000 евро. Аналитики объясняют это тем, что после введения евро в Болгарии и роста внутреннего спроса цены на жилье в Софии продолжают активно расти в 2026 году.



Цены на жилье в столицах Европы / Инфографика Rational FX

Как отличаются цены на жилье в Киеве?

Согласно данным портала ЛУН по состоянию на март 2026 года однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Киеве в среднем можно купить за 70 тысяч долларов, двухкомнатную – за 112 тысяч долларов, трехкомнатную – за 163 тысячи долларов. В новостройках стоимость квадратного метра колеблется от 43 тысяч гривен до 78 тысяч, все зависит от класса жилья.

То есть в Киеве недвижимость дороже, чем в столице Северной Македонии.

Почему европейцы все чаще выбирают аренду вместо покупки жилья?

В Европе уменьшается доля людей, которые имеют собственное жилье, и все больше жителей сознательно выбирают аренду. Такая тенденция объясняется не только высокими ценами на недвижимость, но и изменением образа жизни и приоритетов. В некоторых странах аренда уже преобладает: например, в Германии жилье снимают около 63% населения, в Швейцарии – 62%, а в Австрии – 48%.

Среди тех, кто не планирует покупать жилье, 53% довольны нынешними условиями проживания, 21% не хотят брать на себя долгосрочные финансовые обязательства, а 19% считают покупку слишком дорогой. Важную роль также играет желание сохранить мобильность, ведь часть людей хочет иметь возможность быстро менять место жительства.