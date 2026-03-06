Сколько стоят однокомнатные квартиры на вторичке?
Самые дорогие однокомнатные квартиры предлагают во Львове и Киеве со средней стоимостью 72 тысячи и 70 тысяч долларов, сообщает ЛУН.
Средняя цена однокомнатной квартиры в городах Украины составляет:
- Ужгород – 69,5 тысяч долларов;
- Одесса – 48 тысяч долларов;
- Полтава – 38 тысяч долларов;
- Чернигов – 35,5 тысяч долларов;
- Днепр – 33 тысячи долларов;
- Кропивницкий – 32 тысячи долларов.
Самые дешевые предложения – в Харькове, Николаеве и Запорожье. В Харькове цена выросла до 23 тысяч долларов, а в других двух городах, наоборот, снизилась до 20 тысяч и 15 тысяч долларов соответственно.
Какая стоимость двухкомнатных?
Самые дорогие двухкомнатные квартиры продают в Киеве и Львове, где средняя стоимость составляет 111 тысяч и 99,5 тысячи долларов.
В других городах цены немного ниже:
- Ужгород – 95 тысяч долларов;
- Черновцы – 82,1 тысячи долларов;
- Винница – 72,5 тысячи долларов;
- Одесса – 67 тысяч долларов;
- Полтава – 54 тысячи долларов;
- Днепр – 44 тысячи долларов;
- Николаев – 31,9 тысячи долларов;
- Запорожье – 22 тысячи долларов.
Сколько стоят трехкомнатные?
Самые дорогие трехкомнатные квартиры предлагают в Киеве и Львове. Средняя цена там составляет 165 тысяч и 125 тысяч долларов.
Стоимость трехкомнатных квартир в Украине:
- Ужгород – 108 тысяч долларов;
- Черновцы – 105 тысяч долларов;
- Винница – 89,3 тысячи долларов;
- Одесса – 85 тысяч долларов;
- Ивано-Франковск – 81,7 тысяч долларов;
- Тернополь – 80 тысяч долларов;
- Черкассы – 77 тысяч долларов;
- Полтава – 65 тысяч долларов.
Сколько стоит квадратный метр на первичке?
Самый дорогой квадратный метр в новостройках продают также во Львове и Киеве. Во Львове средняя цена составляет 1 350 долларов за квадратный метр, в Киеве – около 1 330 долларов.
В Одессе квадратный метр в новостройках стоит 1 160 долларов, в Днепре – около 1 070 долларов. В Черновцах и Виннице цена составляет 1 020 долларов за квадратный метр, в Ровно – около 1 010 долларов.
Самые низкие цены среди городов, где активно строят новое жилье, зафиксированы в южных и восточных регионах. В Николаеве квадратный метр стоит 690 долларов, в Харькове – около 660 долларов, в Запорожье – 550 долларов, в Сумах – около 590 долларов.
Где квартиры подорожали больше всего?
В Ровно цены на однокомнатные квартиры выросли на 11 600 долларов, а в Киеве - на 10 200 долларов за год. Самое дорогое жилье в Украине остается в Киеве, где средняя цена однокомнатной квартиры составляет около 70 тысяч долларов.
По данным OLX Недвижимость, на вторичном рынке жилья на Ровно приходится около 700 предложений, тогда как в Киеве – более 6 тысяч объявлений. Это формирует неравномерный спрос и разную скорость подорожания жилья в городах.