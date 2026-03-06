Скільки коштують однокімнатні квартири на вторинці?
Найдорожчі однокімнатні квартири пропонують у Львові та Києві із середньою вартістю 72 тисячі та 70 тисяч доларів, повідомляє ЛУН.
Середня ціна однокімнатної квартири у містах України становить:
- Ужгород – 69,5 тисячі доларів;
- Одеса – 48 тисяч доларів;
- Полтава – 38 тисяч доларів;
- Чернігів – 35,5 тисячі доларів;
- Дніпро – 33 тисячі доларів;
- Кропивницький – 32 тисячі доларів.
Найдешевші пропозиції – у Харкові, Миколаєві та Запоріжжі. У Харкові ціна зросла до 23 тисяч доларів, а в інших двох містах, навпаки, знизилась до 20 тисяч і 15 тисяч доларів відповідно.
Яка вартість двокімнатних?
Найдорожчі двокімнатні квартири продають у Києві та Львові, де середня вартість становить 111 тисяч і 99,5 тисячі доларів.
В інших містах ціни трохи нижчі:
- Ужгород – 95 тисяч доларів;
- Чернівці – 82,1 тисячі доларів;
- Вінниця – 72,5 тисячі доларів;
- Одеса – 67 тисяч доларів;
- Полтава – 54 тисячі доларів;
- Дніпро – 44 тисячі доларів;
- Миколаїв – 31,9 тисячі доларів;
- Запоріжжя – 22 тисячі доларів.
Скільки коштують трикімнатні?
Найдорожчі трикімнатні квартири пропонують у Києві та Львові. Середня ціна там становить 165 тисяч і 125 тисяч доларів.
Вартість трикімнатних квартир в Україні:
- Ужгород – 108 тисяч доларів;
- Чернівці – 105 тисяч доларів;
- Вінниця – 89,3 тисячі доларів;
- Одеса – 85 тисяч доларів;
- Івано-Франківськ – 81,7 тисячі доларів;
- Тернопіль – 80 тисяч доларів;
- Черкаси – 77 тисяч доларів;
- Полтава – 65 тисяч доларів.
Скільки коштує квадратний метр на первинці?
Найдорожчий квадратний метр у новобудовах продають також у Львові та Києві. У Львові середня ціна становить 1 350 доларів за квадратний метр, у Києві – близько 1 330 доларів.
В Одесі квадратний метр у новобудовах коштує 1 160 доларів, у Дніпрі – близько 1 070 доларів. У Чернівцях і Вінниці ціна становить 1 020 доларів за квадратний метр, у Рівному – близько 1 010 доларів.
Найнижчі ціни серед міст, де активно будують нове житло, зафіксовані у південних та східних регіонах. У Миколаєві квадратний метр коштує 690 доларів, у Харкові – близько 660 доларів, у Запоріжжі – 550 доларів, у Сумах – близько 590 доларів.
Де квартири подорожчали найбільше?
У Рівному ціни на однокімнатні квартири зросли на 11 600 доларів, а в Києві - на 10 200 доларів за рік. Найдорожче житло в Україні залишається в Києві, де середня ціна однокімнатної квартири становить близько 70 тисяч доларів.
За даними OLX Нерухомість, на вторинному ринку житла на Рівне припадає близько 700 пропозицій, тоді як у Києві – понад 6 тисяч оголошень. Це формує нерівномірний попит і різну швидкість подорожчання житла в містах.