За полгода квартиры в Житомире заметно подорожали: сколько теперь стоит жилье

За последние полгода покупка квартиры в Житомире стала заметно дороже: цены на вторичном рынке выросли сразу на 10 – 15%. В то же время рынок аренды развивается гораздо спокойнее, а для однокомнатных и двухкомнатных квартир ставки на конец июля вообще выровнялись.

Сколько стоят квартиры в Житомире

По данным ЛУН, на вторичном рынке Житомира за последние шесть месяцев подорожали квартиры всех типов. Больше всего выросла стоимость трехкомнатного жилья, однако двузначный рост зафиксировали и для однокомнатных и двухкомнатных квартир.

По состоянию на конец июля цены такие:

однокомнатная квартира – 52 тысячи долларов, что на 13% больше, чем полгода назад;

двухкомнатная – 63,5 тысячи долларов, +10%;

трехкомнатная – 75 тысяч долларов, +15%.

Такое подорожание не выбивается из общей картины на рынке. В первом полугодии в Украине выросли и медианная стоимость квартир, и количество предложений, тогда как интерес покупателей оставался стабильным. То есть рынок постепенно активизируется, а продавцы удерживают более высокие цены.

Рост наблюдается и на первичном рынке Житомира. Квадратный метр в новостройках комфорт-класса стоит 39 тысяч гривен, что на 17% больше, чем шесть месяцев назад. В бизнес-классе цена достигает 42 тысяч гривен за квадратный метр, а рост составляет 18%.

В то же время резкого подорожания жилья до конца года на рынке не ожидают. Цены могут и дальше постепенно расти из-за инфляции и удорожания строительства, а осенью активность покупателей традиционно усиливается.

Какова стоимость аренды жилья в Житомире

На рынке аренды изменения менее однозначны. По состоянию на конец июля однокомнатные и двухкомнатные квартиры имеют одинаковую медианную ставку – 12 тысяч гривен в месяц. Трехкомнатная квартира стоит в среднем 14 тысяч гривен.

Напомним, в июне двухкомнатную квартиру в некоторых городах Украины можно было арендовать почти по той же цене, что и однокомнатную. В Полтаве и Чернигове разницы не было вовсе, а в Луцке, Ровно, Сумах и Херсоне она не превышала 1 тысячи гривен.