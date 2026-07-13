В каких городах двухкомнатная квартира стоит почти столько же, сколько однокомнатная

По данным OLX Недвижимость, в июне 2026 года однокомнатные и двухкомнатные квартиры стоили одинаково в Полтаве и Чернигове. В Полтаве и однокомнатную, и двухкомнатную квартиры можно арендовать за 12 000 гривен в месяц, а в Чернигове – за 8 000 гривен.

Почти не отличаются цены и в Луцке. За двухкомнатную квартиру там просят 15 000 гривен, а за однокомнатную – 14 500 гривен. В Ровно, Сумах и Херсоне доплата за вторую комнату составляет 1 000 гривен. В этих городах двухкомнатные квартиры стоят 13 000, 8 000 и 5 000 гривен, а однокомнатные – 12 000, 7 000 и 4 000 гривен соответственно.

Еще в четырех городах разница составляет 2 000 гривен. В Виннице двухкомнатная квартира стоит 15 000 гривен, а однокомнатная – 13 000 гривен. В Хмельницком цены составляют 14 000 и 12 000 гривен, в Житомире – 12 000 и 10 000 гривен, а в Запорожье – 10 000 и 8 000 гривен. При такой разнице двухкомнатная квартира может оказаться более выгодным вариантом для семьи, пары или тех, кому нужна отдельная спальня или рабочий кабинет.

Где за дополнительную комнату придется переплатить больше всего

В Тернополе, Черкассах, Кропивницком и Николаеве доплата составляет от 2 050 до 3 500 гривен. Двухкомнатные квартиры там стоят 15 500, 14 000, 12 000 и 9 000 гривен, а однокомнатные – 13 450, 11 850, 8 500 и 6 950 гривен соответственно.

В Днепре и Одессе разница достигает 4 000 гривен. Двухкомнатная квартира в обоих городах стоит 16 000 гривен, а однокомнатная – 12 000 гривен. Во Львове за двухкомнатную квартиру просят 24 400 гривен, а за однокомнатную – 20 200 гривен. В Харькове цены составляют 11 500 и 7 000 гривен, в Черновцах – 18 000 и 13 450 гривен.

Наибольший разрыв зафиксирован в Киеве и Ужгороде. В столице двухкомнатная квартира стоит 30 850 гривен, а однокомнатная – 17 000 гривен, поэтому разница составляет 13 850 гривен. В Ужгороде за двухкомнатную квартиру просят 31 400 гривен, а за однокомнатную – 22 150 гривен, поэтому за дополнительную комнату придется доплатить 9 250 гривен.

Напомним, Ужгород остается самым дорогим городом Украины по аренде квартир. В июле однокомнатная квартира там стоит в среднем 22 400 гривен в месяц, а двухкомнатная – 33 600 гривен.