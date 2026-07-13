У яких містах двокімнатна квартира коштує майже як однокімнатна

За даними OLX Нерухомість, у червні 2026 року однокімнатні й двокімнатні квартири були однакові за ціною у Полтаві та Чернігові. У Полтаві й однокімнатну, і двокімнатну квартири можна орендувати за 12 000 гривень на місяць, а в Чернігові – за 8 000 гривень.

Майже не відрізняються ціни й у Луцьку. За двокімнатну квартиру там просять 15 000 гривень, а за однокімнатну – 14 500 гривень. У Рівному, Сумах і Херсоні доплата за другу кімнату становить 1 000 гривень. У цих містах двокімнатні квартири коштують 13 000, 8 000 та 5 000 гривень, а однокімнатні – 12 000, 7 000 та 4 000 гривень відповідно.

Ще у чотирьох містах різниця становить 2 000 гривень. У Вінниці двокімнатна квартира коштує 15 000 гривень, а однокімнатна – 13 000 гривень. У Хмельницькому ціни становлять 14 000 і 12 000 гривень, у Житомирі – 12 000 і 10 000 гривень, а в Запоріжжі – 10 000 і 8 000 гривень. За такої різниці двокімнатна квартира може бути вигіднішою для родини, пари або тих, кому потрібна окрема спальня чи робоча кімната.

Де за додаткову кімнату доведеться переплатити найбільше

У Тернополі, Черкасах, Кропивницькому та Миколаєві доплата становить від 2 050 до 3 500 гривень. Двокімнатні квартири там коштують 15 500, 14 000, 12 000 та 9 000 гривень, а однокімнатні – 13 450, 11 850, 8 500 та 6 950 гривень відповідно.

У Дніпрі та Одесі різниця сягає 4 000 гривень. Двокімнатне житло в обох містах коштує 16 000 гривень, а однокімнатне – 12 000 гривень. У Львові за двокімнатну квартиру просять 24 400 гривень, а за однокімнатну – 20 200 гривень. У Харкові ціни становлять 11 500 і 7 000 гривень, у Чернівцях – 18 000 і 13 450 гривень.

Найбільший розрив зафіксували у Києві та Ужгороді. У столиці двокімнатна квартира коштує 30 850 гривень, а однокімнатна – 17 000 гривень, тож різниця становить 13 850 гривень. В Ужгороді за двокімнатне житло просять 31 400 гривень, а за однокімнатне – 22 150 гривень, тому за додаткову кімнату доведеться доплатити 9 250 гривень.

Нагадаємо, Ужгород залишається найдорожчим містом України для оренди квартир. У липні однокімнатне житло там коштує в середньому 22 400 гривень на місяць, а двокімнатне – 33 600 гривень.