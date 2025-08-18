Перед началом нового учебного года спрос на аренду жилья традиционно растет, ведь мест в общежитиях часто не хватает. Вариантов для студентов есть немало: от бюджетных комнат до просторных квартир, которые можно снимать совместно.

По данным OLX Недвижимости, больше всего абитуриентов традиционно поступает в учебные заведения Львова и Киева. Также среди лидеров по количеству поданных заявлений есть вузы Черновцов, Ивано-Франковска, Луцка, Тернополя и Одессы. Самая дешевая аренда сейчас в Тернополе, а самая дорогая – преимущественно в столице, рассказывает 24 Канал.

Какие цены на аренду квартир и комнат в крупных городах?

Киев

Однокомнатная квартира в Киеве будет стоить 16,9 тысяч гривен, что на 21% дороже, чем в прошлом году. Комната для студента обойдется значительно дешевле – в 4 тысячи гривен. Цена за двухкомнатную квартиру значительно выше – 31,2 тысячи гривен (+25%), а за трехкомнатную – 58 тысяч гривен (+17%).

Львов

Два львовских вуза, а это ЛНУ имени Ивана Франко и "Львовская Политехника", в этом году собрали больше всего заявлений поступающих, поэтому конкуренция за проживание здесь будет высокой. Однокомнатную квартиру во Львове можно арендовать за 17,9 тысячи гривен (+10%), а комнату – за 5 тысяч гривен. Если студенты планируют совместно арендовать жилье, то могут выбрать двухкомнатную квартиру – 20,9 тысячи гривен (+15%) и трехкомнатную – за 25,1 тысячи гривен (+26%).

Черновцы

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича вошел в рейтинг десяти вузов по количеству заявлений. Стоимость аренды в городе значительно ниже, чем, например, во Львове. Однокомнатную квартиру можно арендовать за 12,2 тысячи гривен (+18%), а комнату – за 4 тысячи гривен. Цена за двухкомнатную квартиру составляет 14,6 тысячи гривен (+18%), а за трехкомнатную – 16,7 тысячи гривен (+2%).



Ивано-Франковск

На Прикарпатье есть несколько известных вузов, что "притягивают" абитуриентов. Один из них – Университет имени Василия Стефаника, занявший 8 место в рейтинге вузов. Аренда однокомнатной квартиры обойдется в 13,2 тысячи гривен (+11%), а комнаты – 3,5 тысячи гривен. Двухкомнатная квартира стоит 15 тысяч гривен (+7%), а трехкомнатная – 16,7 тысячи гривен (+15%).

Луцк

Волынский национальный университет имени Леси Украинки занял 10 место по количеству заявлений. Аренда однокомнатной квартиры в городе стоит около 13,5 тысячи гривен (+13%), а комнаты – 3,5 тысячи гривен. Двухкомнатная квартира обойдется в 15 тысяч гривен (+25%), и трехкомнатная – примерно так же (+7%).

Одесса

В этом году ни один университет Одессы не попал в топ-15 по количеству заявлений, однако в городе много вузов, популярных среди абитуриентов. Из-за курортного сезона в городе значительно выросла стоимость аренды. Однокомнатная квартира теперь стоит 10 тысяч гривен (+33%), а комнату сдают за 3 тысячи гривен. Цена за двухкомнатную – 15 тысяч гривен (+50%), а за трехкомнатную – 20,8 тысячи гривен (+26%).

Тернополь

Три тернопольских университета вошли в топ-50 по количеству заявлений абитуриентов. Проживание в городе дешевле, чем в соседних Ивано-Франковске и Львове. Однокомнатные квартиры стоят 11,5 тысячи гривен (+29%), а комнаты – всего лишь 2,8 тысячи гривен. За двухкомнатную нужно будет платить 13,7 тысячи гривен (+33%), а за трехкомнатную – 14,5 тысячи гривен (+20%);

Итак, самым дешевым вариантом для аренды остается аренда комнаты. Оптимальным, с точки зрения расходов, также вариант совместного проживания в двух- и трехкомнатных квартирах, потому что арендная плата будет делиться на всех.