Дома до 100 тысяч или за миллион: как различаются цены в Киеве и пригороде

Весной стоимость домов в Киеве и пригороде демонстрирует резкий контраст в зависимости от локации. В отдельных районах столицы цены приближаются к миллиону долларов, тогда как в окрестных населенных пунктах есть предложения почти в десять раз дешевле.

Сколько стоят дома в Киеве?

На вторичном рынке Киева цены на дома существенно различаются в зависимости от района, сообщает ЛУН.

Самым дорогим остается Печерский район, где медианная цена дома составляет около 925 тысяч долларов. В Шевченковском районе – около 450 тысяч долларов, хотя предложений совсем мало.

В Голосеевском районе средняя стоимость достигает 400 тысяч долларов, в Оболонском – 360 тысяч долларов, а в Подольском – 280 тысяч долларов.

В Соломенском районе дома продают в среднем за 250 тысяч долларов, в Святошинском – за 240 тысяч долларов.

Самые доступные варианты расположены на левом берегу Киева:

Дарницкий – 180 тысяч долларов;

Деснянский – 180 тысяч долларов;

Днепровский – 148 тысяч долларов.

Где самые дешевые дома в пригороде Киева?

В пригороде Киева цены на дома еще более контрастные и зависят от расположения. Хотя средняя стоимость квадратного метра составляет около 930 долларов, что на 320 долларов дешевле, чем в Киеве, в отдельных населенных пунктах дома продают за сотни тысяч.

Например, в Козине цены достигают 876 тысяч долларов, в Плютах – 685 тысяч долларов, в Лебедевке – 629 тысяч долларов, а в Лесниках – 600 тысяч долларов.

Средняя стоимость домов на вторичке / Инфографика ЛУН

В то же время в пригороде можно найти значительно более дешевые предложения. В этих населенных пунктах дом можно приобрести до 100 тысяч долларов:

Гостомель – 77 тысяч долларов;

Васильков – 78 тысяч долларов;

Боярка – 80 тысяч долларов;

Рожны – 81 тысяча долларов;

Борисполь – 85 тысяч долларов;

Святопетровское – 90 тысяч долларов;

Михайловка-Рубежовка – 90 тысяч долларов;

Горенка – 95 тысяч долларов;

Гнатовка – 98 тысяч долларов;

Глеваха – 99 тысяч долларов.

К слову, по данным OLX Недвижимость, самые дешевые дома – это таунхаусы, средняя стоимость которых стартует от 50 тысяч долларов.

Почему дешевые дома могут исчезнуть с рынка?

Дешевые частные дома могут исчезнуть с рынка из-за новых требований к строительству в Украине. Застройщикам придется работать по более жестким правилам, что повлияет на цены и объемы предложения.

Количество доступных дешевых домов сократится. С рынка постепенно исчезнут объекты, которые ранее строили по упрощенным схемам. Эксперты прогнозируют дополнительное подорожание минимум на 10%.