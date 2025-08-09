Сколько стоит квадратный метр в новостройках: данные по областям
- Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Украины выросла в среднем на 1 – 2% в июле.
- Самые высокие цены обычно в западных регионах, а самые низкие – в прифронтовых.
- Например, на Львовщине средняя стоимость за квадрат – 1,1 тысячи долларов, а в Запорожье – 512 долларов.
За июль стоимость квадратного метра в новостройках выросла в среднем на 1 –2% по Украине. Заметно квадрат подорожал только на Полтавщине, где зафиксировали +6%.
Самая высокая средняя стоимость сейчас в Киеве. Столицу аналитики аналитики DIM.RIA анализируют отдельно от области, рассказывает 24 Канал.
Сколько стоит квадратный метр в разных городах?
Лидерами по стоимости квадратного метра являются преимущественно западные области. Вот где в Украине сейчас самые высокие цены:
- Киев – 1,4 тысячи долларов;
- Львовщина, Закарпатье, Днепропетровщина – 1,1 тысячи долларов;
- Кировоградщина – 1 тысяча долларов;
- Ровенская область – 969 долларов;
- Черновицкая область – 966 долларов.
Также достаточно высокие цены в Одесской (953 доллара), Винницкой (920 долларов) и Ивано-Франковской (906 долларов) областях.
Цены на квадратный метр в новостройках / Инфографика DIM.RIA
Области со средней стоимостью до 900 долларов за квадрат выделяем как "золотую середину", а это:
- Волынская область – 872 доллара;
- Киевская область – 870 долларов;
- Полтавская область – 851 доллар;
- Харьковская область – 832 доллара;
- Житомирская область – 795 долларов;
- Черкасская область – 791 доллар.
Хмельницкую и Тернопольскую области можно назвать бюджетными областями с лучшей ситуацией с безопасностью. Там квадратный метр стоит 730 и 716 долларов соответственно.
Самые низкие цены в дальнейшем в прифронтовых областях или в регионах, где фиксируют частые обстрелы. Это Николаевская (713 долларов), Черниговская (690 долларов), Сумская (544 доллара) и Запорожская (512 долларов) области.