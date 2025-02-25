Дешевле или дороже, чем в Украине: какие цены на квартиры в Чехии

Цены на квартиры в Чехии ощутимо отличаются в зависимости от города. Самое дорогое жилье в Праге, зато самое дешевое – в Устецком крае.

О том, каковы цены в городах и регионах Чехии, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные Deloitte Real Index, которые цитирует Peníze.cz.

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Общая ситуация на рынке недвижимости Чехии

В конце 2024 года количество квартир в Чехии достигло нового рекорда. По данным аналитиков, в четвертом квартале квадратный метр квартиры впервые продавали в среднем за более 110 тысяч крон (примерно 193 тысячи гривен). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост более чем на 15%.

Как изменились цены на квартиры в Чехии

В крупных городов Чехии за последние три месяца 2024 года цены на жилье снизились. Однако средний показатель по стране повысился из-за подорожания квартир в Праге, в целом в Среднечешском крае, в Карловых Варах и в Иглаве. Однако настоящий квартальный скачок зафиксировали в городе Градец-Кралове.

По мнению экспертов, наибольшее влияние на рост цен на квартиры в отдельных населенных пунктах имеет количество новостроек, зарегистрированных в кадастре за определенный период.

Если анализировать весь 2024 год, то цены на квартиры выросли во всех региональных столицах, за исключением Пардубице, где они немного уменьшились.

Квартиры в новостройках продают почти на четверть дороже, чем в старых кирпичных домах, а по сравнению с панельными домами разница в цене составляет более 6%.



Цены на квартиры в разных регионах Чехии / Данные Deloitte Real Index

Стоимость квартир в разных регионах Чехии

Регионы и города Чехии, где средние цены на квартиры самые высокие:

Прага – город, где квартиры самые дорогие. Средняя цена выросла на 1,4% и приближается к 140 тысяч крон за квадратный метр ( 235 тысяч гривен ). В целом в Среднечешском крае цены повысились на 1,9% – до 89,8 тысячи крон (157 тысяч гривен) за квадрат.

– город, где квартиры самые дорогие. Средняя цена выросла на 1,4% и приближается к 140 тысяч крон за квадратный метр ( ). В целом в Среднечешском крае цены повысились на 1,9% – до 89,8 тысячи крон за квадрат. Южноморавский край , где расположен в частности город Брно – здесь за квадратный метр жилья в среднем нужно выложить 108 тысяч крон ( 189 тысяч гривен ). Хотя цены там несколько упали – на 3,2%.

, где расположен в частности город – здесь за квадратный метр жилья в среднем нужно выложить 108 тысяч крон ( ). Хотя цены там несколько упали – на 3,2%. Градец-Кралове – город в Краловоградецком крае, в котором за последний квартал средняя цена на жилье подпрыгнула почти на 15% – до 86,4 тысячи крон за квадрат ( 151 тысяча гривен ).

– город в Краловоградецком крае, в котором за последний квартал средняя цена на жилье подпрыгнула почти на 15% – до 86,4 тысячи крон за квадрат ( ). Оломоуцкий край – квадрат квартиры подешевел на 1,3%, за него приходится выкладывать 81,4 тысячи крон ( 142 тысячи гривен ).

). Пльзенский край – здесь цены также пошли на спад – на 6%, квадрат продают за 77,9 тысячи крон (136 тысяч гривен).

Чешские регионы, где самые дешевые квартиры:

Устецкий край – цены за квадратный метр жилой недвижимости уменьшились на 0,5% и составляют 38,5 тысячи крон ( 67 тысяч гривен ).

– цены за квадратный метр жилой недвижимости уменьшились на 0,5% и составляют 38,5 тысячи крон ( ). Карловы Вары – здесь цены наоборот выросли – на 7,3%, за квадрат просят 51 тысячу крон ( 89 тысяч гривен ).

– здесь цены наоборот выросли – на 7,3%, за квадрат просят 51 тысячу крон ( ). Острава – цены на квартиры бьют рекорды. Несмотря на то, что за последний квартал произошло определенное падение, все же по итогам года фиксируют подорожание аж на 22% – до 52,2 тысячи крон (91 тысяча гривен) за квадратный метр.

К слову, по итогам 2024 года средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройке Киева, по данным DIM.RIA, составляла 1 342 доллара (примерно 56 тысяч гривен). Столица стала городом с самой дорогой первичной недвижимостью в стране. То есть даже в регионах с самым дешевым жильем в Чехии квадрат квартиры дороже, чем в Украине.