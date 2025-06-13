В стране, где украинцы активно скупают недвижимость, подешевело жилье

В Польше зафиксировали падение цен на жилье вторичного рынка. Ощутимо квартиры подешевели в Кракове.

Аналитики группы Morizon-Gratka провели исследование динамики цен на квартиры на вторичном рынке в крупнейших городах Польши. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на inPoland.net.pl.

Читайте также Польша приняла более 1,5 миллиона украинцев: в каких регионах граждан Украины больше всего

Падение цен на вторичное жилье в Польше

Результаты показали, что в мае 2025 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2024, жилье в 11 из 12 городов подешевело в среднем на 2,4%. Единственным исключением стала Лодзь, где зафиксировали незначительный рост цен – примерно на 0,4%.

Среди городов с наибольшим снижением цен отличается Краков: там стоимость квартир на вторичном рынке снизилась на 5,1%. Это означает, что жилье площадью примерно 50 квадратных метров теперь можно купить примерно на 40 тысяч злотых (почти 450 тысяч гривен) дешевле, чем год назад. Ощутимое падение цен также зафиксировано в Люблине (на 4,1%) и Ольштыне (на 3,6%).



Среди городов, где больше всего подешевело жилье, Лодзь / Фото iStock

Специалисты по рынку недвижимости отмечают, что даже незначительное уменьшение номинальной стоимости квартир в сочетании с инфляционными процессами, дополнительными скидками, которые согласовываются во время переговоров, а также определенным улучшением доступности ипотечного кредитования, способствует заметному оживлению спроса со стороны покупателей.

Заметим, что согласно данным Министерства внутренних дел Польши, украинцы являются самыми активными среди иностранцев, которые вкладывают деньги в польскую недвижимость. В 2024 году иностранные покупатели приобрели более 17 тысяч жилых объектов в Польше, что составляет примерно 5% от общего объема продаж на рынке. Из них почти 9 тысяч квартир купили именно граждане Украины.