Аналітики групи Morizon-Gratka провели дослідження динаміки цін на квартири на вторинному ринку в найбільших містах Польщі. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на inPoland.net.pl.

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Падіння цін на вторинне житло в Польщі

Результати показали, що в травні 2025 року, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024, житло в 11 з 12 міст подешевшало в середньому на 2,4%. Єдиним винятком стала Лодзь, де зафіксували незначне зростання цін – приблизно на 0,4%.

Серед міст із найбільшим зниженням цін вирізняється Краків: там вартість квартир на вторинному ринку знизилася на 5,1%. Це означає, що житло площею приблизно 50 квадратних метрів тепер можна купити приблизно на 40 тисяч злотих (майже 450 тисяч гривень) дешевше, ніж рік тому. Відчутне падіння цін також зафіксовано в Любліні (на 4,1%) та Ольштині (на 3,6%).



Серед міст, де найбільше подешевшало житло, Лодзь / Фото iStock

Фахівці з ринку нерухомості відзначають, що навіть незначне зменшення номінальної вартості квартир у поєднанні з інфляційними процесами, додатковими знижками, які узгоджуються під час переговорів, а також певним покращенням доступності іпотечного кредитування, сприяє помітному пожвавленню попиту зі сторони покупців.

Зауважимо, що згідно з даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, українці є найактивнішими серед іноземців, які вкладають гроші в польську нерухомість. У 2024 році іноземні покупці придбали понад 17 тисяч житлових об'єктів у Польщі, що становить приблизно 5% від загального обсягу продажів на ринку. З них майже 9 тисяч квартир купили саме громадяни України.