За последние полгода однокомнатные квартиры на вторичке ощутимо подешевели только в двух городах. Один из них является областным центром прифронтового региона, а другой – расположен на Западе.

Этот западный город популярен как среди арендаторов, так и среди покупателей. С начала полномасштабного вторжения он стабильно входит в тройку самых дорогих по ценам на недвижимость. По данным ЛУН, однокомнатные квартиры там ощутимо подешевели, рассказывает 24 Канал.

В каком западном городе подешевели однокомнатные квартиры?

Это Ужгород, где средняя стоимость в сентябре составляет 59,2 тысячи долларов. Полгода назад цена была на 8% выше.



Как изменились цены на однокомнатные квартиры за полгода / Инфографика ЛУН

Что касается двухкомнатных квартир, то они наоборот подорожали – на 7% до 95 тысяч долларов. Стоимость трехкомнатной квартиры составляет около 115 тысяч долларов. За полгода стоимость в этом сегменте не изменилась.



Как изменились цены на квартиры в Ужгороде / Инфографика ЛУН

Стоит отметить, что данные OLX за год свидетельствуют о другой тенденции. С августа 2024-го по август 2025-го однокомнатные квартиры в Ужгороде подорожали на 25%. Средняя стоимость по объявлениям составляла 48 тысяч долларов.

Какие цены на вторичном рынке в Тернополе?

Однокомнатные квартиры стоят около 41 тысячи долларов. Это на 13% больше, чем полгода назад.

Двухкомнатные квартиры продают в среднем за 62 тысячи долларов – прирост составляет 12%. Цены на трехкомнатные квартиры выросли меньше – на 6% до 69 тысяч долларов.

Хотя квартиры в Тернополе подорожали, цены там и близко не сравнятся с львовскими или ужгородскими.