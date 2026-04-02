Сезон уже не имеет значения: что на самом деле будет влиять на цены на жилье в апреле
- Цены на жилье в Украине в апреле зависят от безопасности, экономической ситуации и уверенности покупателей, а не от сезона.
- Спрос на загородное жилье и земельные участки растет, особенно в регионах с развитой инфраструктурой.
В апреле рынок жилья в Украине будет зависеть не столько от сезона, сколько от безопасности и экономической ситуации. Покупатели остаются осторожными, а цены будут меняться неравномерно в зависимости от региона и качества объектов.
Что будет влиять на стоимость жилья в апреле?
Сезонность этой весной не станет главной причиной изменений на рынке недвижимости, рассказала эксперт по недвижимости Ирина Луханина в комментарии 24 Каналу.
Значительно важнее будут ситуация с безопасностью в разных регионах, экономическая стабильность страны и то, насколько уверенно чувствуют себя потенциальные покупатели.
По ее словам, рынок вряд ли оживится одинаково по всей стране. Активность будет расти прежде всего там, где покупатель видит хоть какую-то предсказуемость и понимает, чего ждать в ближайшее время. Например, в Киеве и западных регионах.
Первичный рынок в апреле покажет умеренный рост интереса, но без резких ценовых скачков. Застройщики продолжат удерживать прайсы, а основная конкуренция будет происходить через гибкие условия покупки: рассрочка, индивидуальные предложения, финансовые инструменты. Вторичный рынок станет более подвижным, чем зимой: возрастет количество просмотров и сделок,
– объясняет эксперт.
Покупатели сейчас действуют осторожно. Они внимательно оценивают состояние жилья, расположение и уровень безопасности. Часто решение не принимают сразу, а возвращаются к вариантам после сравнения. Переговоры перед покупкой стали привычным этапом для украинцев.
Столичний ринок житла адаптувався до нових реалій – покупці дедалі уважніше оцінюють якість середовища та надійність девелопера. У фокусі – безпечні внутрішні двори, функціональні планування та інфраструктура поруч із домом. Саме на цих принципах девелопер РІЕЛ розвиває житловий проєкт Sister у Києві в межах концепції Riel Family Style. Такий підхід може підвищувати рівень комфорту проживання та впливати на інвестиційну привабливість об’єкта.
Какое жилье будет пользоваться спросом в апреле?
Весной начинает восстанавливаться интерес к загородному жилью. В апреле этот сегмент входит в более активную фазу, ведь покупатели снова рассматривают жизнь за городом как реальный вариант.
Люди активно ездят на просмотры, сравнивают варианты, возвращаются к идее жизни за городом как к осознанному выбору. При этом покупатель стал значительно более требовательным: дома без качественной инженерии, с плохой логистикой или завышенной ценой продаются долго, тогда как готовые и адекватно оцененные объекты находят своего покупателя быстрее,
– говорит Ирина Луханина.
Также фиксируется постепенно возвращающийся интерес к земельным участкам. Пока это не массовое явление, но спрос стабильно держится в направлениях с понятной инфраструктурой. Чаще всего покупатели присматриваются к Обуховскому, Одесскому, Житомирскому и Вышгородскому направлениям.
Когда реально можно сэкономить на покупке?
В 2026 году решающим при покупке квартиры становится не сезон, а способ оплаты, рассказала эксперт Виктория Берещак в эфире День.LIVE. Больше всего сэкономить можно при полной оплате – она позволяет сразу зафиксировать цену и не зависеть от дальнейшего роста стоимости.
Рассрочка тоже может быть выгодным вариантом. В этом случае покупатель закрепляет цену и выплачивает ее частями без процентов, если условия четко прописаны в договоре.