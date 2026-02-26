Стоимость жилья в Чехии побила рекорд: сколько теперь стоит квадратный метр

Рынок жилья в Чехии в 2025 году установил новый ценовой рекорд. Квартиры, дома и земельные участки подорожали двузначными темпами, а в крупных городах стоимость квадратного метра выросла до исторических максимумов.

Как изменились цены на жилье?

В 2025 году квартиры в Чехии подорожали на 13,6% за год. Это самый высокий темп роста среди основных сегментов рынка. Наибольший спрос зафиксировали на небольшие квартиры, в частности в панельных домах, пишет ČSOB Housing Index.

Частные дома за год прибавили в стоимости 9,5%, а земельные участки подорожали на 7,2%. Активнее всего жилье покупали в Праге и вокруг нее, а также в Брно. А средняя стоимость жилья в Чехии составляет около 114 тысяч крон за квадратный метр, что равняется 5 522 долларам.

Рост зафиксировали и в других регионах, в частности в Карловых Варах, Центральной и Южной Богемии. Спрос там также превышал предложение.

Сколько стоит жилье в Чехии?

По данным Numbeo на начало 2026 года, в Праге средняя цена покупки квартиры в центре составляет около 211 тысяч чешских крон за квадратный метр. За пределами центра квадратный метр стоит примерно 156 тысяч крон.

У Брно жилье дешевле, чем в столице. В центральных районах средняя цена составляет около 127 тысяч крон за квадратный метр, за пределами центра – примерно 106 тысяч крон.

Острава остается одним из самых доступных крупных городов. В центре квадратный метр здесь стоит ориентировочно 65 тысяч крон, вне центра – около 46 тысяч крон. Таким образом, разница между столицей и промышленными регионами может превышать трехкратный показатель.

Что повлияло на цены?

Аналитики связывают рост с повышением реальных доходов населения и постепенным снижением ставок по ипотеке. Улучшение условий кредитования вернуло на рынок часть покупателей, которые откладывали приобретение жилья.

Интересно! В то же время предложение нового жилья остается ограниченным. Сложные процедуры согласования застройки, дефицит подготовленных земельных участков и медленные темпы строительства в крупных городах поддерживают давление на цены.

Спрос продолжает превышать количество доступных объектов, что и формирует новую ценовую планку на рынке Чехии.

Как изменилась стоимость аренды в Чехии?