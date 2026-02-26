Вартість житла у Чехії побила рекорд: скільки тепер коштує квадратний метр

Ринок житла у Чехії у 2025 році встановив новий ціновий рекорд. Квартири, будинки та земельні ділянки подорожчали двозначними темпами, а у великих містах вартість квадратного метра зросла до історичних максимумів.

Як змінилися ціни на житло?

У 2025 році квартири в Чехії подорожчали на 13,6% за рік. Це найвищий темп зростання серед основних сегментів ринку. Найбільший попит зафіксували на невеликі квартири, зокрема у панельних будинках, пише ČSOB Housing Index.

Приватні будинки за рік додали у вартості 9,5%, а земельні ділянки подорожчали на 7,2%. Найактивніше житло купували у Празі та навколо неї, а також у Брно. А середня вартість житла у Чехії становить близько 114 тисяч крон за квадратний метр, що дорівнює 5 522 доларам.

Зростання зафіксували й в інших регіонах, зокрема у Карлових Варах, Центральній та Південній Богемії. Попит там також перевищував пропозицію.

Скільки коштує житло у Чехії?

За даними Numbeo на початок 2026 року, у Празі середня ціна купівлі квартири в центрі становить близько 211 тисяч чеських крон за квадратний метр. За межами центру квадратний метр коштує приблизно 156 тисяч крон.

У Брно житло дешевше, ніж у столиці. У центральних районах середня ціна становить близько 127 тисяч крон за квадратний метр, за межами центру – приблизно 106 тисяч крон.

Острава залишається одним із найдоступніших великих міст. У центрі квадратний метр тут коштує орієнтовно 65 тисяч крон, поза центром – близько 46 тисяч крон. Таким чином, різниця між столицею та промисловими регіонами може перевищувати трикратний показник.

Що вплинуло на ціни?

Аналітики пов'язують зростання з підвищенням реальних доходів населення та поступовим зниженням ставок за іпотекою. Поліпшення умов кредитування повернуло на ринок частину покупців, які відкладали придбання житла.

Цікаво! Водночас пропозиція залишається обмеженою. Складні процедури погодження забудови, дефіцит підготовлених земельних ділянок та повільні темпи будівництва у великих містах підтримують тиск на ціни.

Попит продовжує перевищувати кількість доступних об'єктів, що й формує нову цінову планку на ринку Чехії.

Як змінилась вартість оренди у Чехії?