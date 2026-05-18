Жилье в Ровно и Луцке: в каком городе дороже купить и арендовать квартиру

За несколько лет жилье в Ровно и Луцке заметно подорожало как на первичном, так и на вторичном рынке. В то же время разница в ценах между этими городами сейчас особенно заметна в отдельных сегментах жилья.

Сколько стоит жилье в Ровно?

На вторичном рынке Ровно однокомнатные квартиры продают в среднем за 56 тысяч долларов, что на 16% больше, чем в прошлом году, пишет ЛУН.

Двухкомнатное жилье стоит около 68 тысяч долларов, а трехкомнатное – 69,9 тысяч долларов. Наибольший спрос сохраняется на однокомнатные и двухкомнатные квартиры, поэтому именно такое жилье здесь уже стоит дороже.

Высокими остаются и цены в новостройках. Средняя стоимость квадратного метра в Ровно сейчас составляет 46,4 тысячи гривен. За последние несколько лет этот показатель вырос в несколько раз, что свидетельствует о стабильном спросе на первичном рынке даже несмотря на общее подорожание жилья в Украине.

Заметно изменился и сегмент частных домов. На вторичном рынке средняя стоимость дома в Ровно уже достигла 93,8 тысячи долларов. В то же время медианная площадь такого жилья составляет около 110 квадратных метров.

На рынок недвижимости в городе продолжают влиять переезд людей в западные области и ограниченное количество новых предложений. Поэтому цены в Ровно постепенно приближаются к показателям больших городов региона.

По данным OLX Недвижимость, на вторичном рынке сейчас около 1 500 объявлений о продаже квартир, для сравнения в Киеве и Львове этот показатель может достигать более 10 тысяч.

Какова стоимость жилья в Луцке?

В Луцке ситуация на рынке жилья несколько иная. Если однокомнатные и двухкомнатные квартиры здесь стоят дешевле, чем в Ровно, то большие квартиры и частные дома уже заметно дороже.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры в Луцке продают в среднем за 55 тысяч долларов. Двухкомнатное жилье стоит примерно 65 тысяч долларов, а трехкомнатное – уже 75 тысяч долларов.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Луцка сейчас составляет 42 тысячи гривен. Это ниже, чем в Ровно, однако цены на первичном рынке здесь также существенно выросли за последние годы.

Особенно заметна разница в сегменте частных домов. Средняя стоимость такого жилья в Луцке уже достигла 115 тысяч долларов, что значительно больше, чем в соседнем Ровно. Медианная площадь домов также больше – около 120 квадратных метров.

Сколько стоит аренда квартиры в этих городах?

Аренда в Луцке сейчас дороже, чем в Ровно, причем это заметно как в сегменте однокомнатного, так и двухкомнатного жилья. Наибольший разрыв между городами сформировался именно в стоимости более просторных квартир.

В Ровно аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 12,5 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатное жилье сдают примерно за 13 тысяч гривен. После резкого роста в предыдущие годы цены здесь меняются более плавно.

В Луцке однокомнатные квартиры сейчас сдают в среднем за 15 тысяч гривен в месяц. Аренда двухкомнатного жилья стоит около 16 тысяч гривен. Высокие цены связаны со стабильным спросом и меньшим количеством доступных предложений на рынке аренды.

К слову, по данным OLX Недвижимость, в Ровно на одно объявление приходится около 8 отзывов, тогда как в Луцке – 18 отзывов. Ситуация с двухкомнатными квартирами еще сложнее, там на одну квартиру могут претендовать около 20 арендаторов.

Как изменились цены на аренду домов?

Аренда частных домов в Украине за год резко изменилась, но цены движутся в разных направлениях. В некоторых городах стоимость выросла почти вдвое, тогда как в других – упала на несколько тысяч гривен. Самый резкий рост зафиксировали в Запорожье. Там аренда дома выросла на 87% с 8 тысяч до 15 тысяч гривен в месяц.

В крупных городах рост менее резкий, но также ощутимый. В Киеве стоимость поднялась с 91 тысячи до 112 тысяч гривен, а во Львове – примерно с 35 тысяч до 43 тысяч гривен в месяц.