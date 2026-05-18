Скільки коштує житло у Рівному?

На вторинному ринку Рівного однокімнатні квартири продають у середньому за 56 тисяч доларів, що на 16% більше, ніж торік, пише ЛУН.

Двокімнатне житло коштує близько 68 тисяч доларів, а трикімнатне – 69,9 тисячі доларів. Найбільший попит зберігається на однокімнатні та двокімнатні квартири, тому саме таке житло тут уже коштує дорожче.

Високими залишаються й ціни у новобудовах. Середня вартість квадратного метра у Рівному зараз становить 46,4 тисячі гривень. За останні кілька років цей показник зріс у кілька разів, що свідчить про стабільний попит на первинному ринку навіть попри загальне подорожчання житла в Україні.

Помітно змінився і сегмент приватних будинків. На вторинному ринку середня вартість будинку у Рівному вже досягла 93,8 тисячі доларів. Водночас медіанна площа такого житла становить близько 110 квадратних метрів.

На ринок нерухомості у місті продовжують впливати переїзд людей до західних областей та обмежена кількість нових пропозицій. Через це ціни у Рівному поступово наближаються до показників більших міст регіону.

За даними OLX Нерухомість, на вторинному ринку зараз близько 1 500 оголошень про продаж квартир, для порівняння у Києві та Львові цей показник може сягати понад 10 тисяч.

Яка вартість житла у Луцьку?

У Луцьку ситуація на ринку житла дещо інша. Якщо однокімнатні та двокімнатні квартири тут коштують дешевше, ніж у Рівному, то великі квартири та приватні будинки вже помітно дорожчі.

На вторинному ринку однокімнатні квартири у Луцьку продають у середньому за 55 тисяч доларів. Двокімнатне житло коштує приблизно 65 тисяч доларів, а трикімнатне – вже 75 тисяч доларів.

Середня вартість квадратного метра у новобудовах Луцька зараз становить 42 тисячі гривень. Це нижче, ніж у Рівному, однак ціни на первинному ринку тут також суттєво зросли за останні роки.

Особливо помітна різниця у сегменті приватних будинків. Середня вартість такого житла у Луцьку вже досягла 115 тисяч доларів, що значно більше, ніж у сусідньому Рівному. Медіанна площа будинків також більша – близько 120 квадратних метрів.

Скільки коштує оренда квартири у цих містах?

Оренда у Луцьку зараз дорожча, ніж у Рівному, причому це помітно як у сегменті однокімнатного, так і двокімнатного житла. Найбільший розрив між містами сформувався саме у вартості більш просторих квартир.

У Рівному оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 12,5 тисячі гривень на місяць. Двокімнатне житло здають приблизно за 13 тисяч гривень. Після різкого зростання у попередні роки ціни тут змінюються більш плавно.

У Луцьку однокімнатні квартири зараз здають у середньому за 15 тисяч гривень на місяць. Оренда двокімнатного житла коштує близько 16 тисяч гривень. Вищі ціни пов'язані зі стабільним попитом та меншою кількістю доступних пропозицій на ринку оренди.

До слова, за даними OLX Нерухомість, у Рівному на одне оголошення припадає близько 8 відгуків, тоді як у Луцьку – 18 відгуків. Ситуація з двокімнатними квартирами ще складніша, там на одну квартиру можуть претендувати близько 20 орендарів.

Як змінилися ціни на оренду будинків?

Оренда приватних будинків в Україні за рік різко змінилася, але ціни рухаються в різних напрямках. У деяких містах вартість зросла майже вдвічі, тоді як в інших – впала на кілька тисяч гривень. Найрізкіше зростання зафіксували у Запоріжжі. Там оренда будинку зросла на 87% з 8 тисяч до 15 тисяч гривень на місяць.

У великих містах зростання менш різке, але також відчутне. У Києві вартість піднялася з 91 тисячі до 112 тисяч гривень, а у Львові – приблизно з 35 тисяч до 43 тисяч гривень на місяць.