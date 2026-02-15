Не Львов или Киев: в каких 3 областях больше всего подорожали однокомнатные квартиры

За год однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали почти во всех областях Украины. Самый ощутимый рост – более чем на 25% – зафиксировали в трех регионах.

Где больше всего подорожали однушки?

О том, в каких крупных городах цены на однокомнатные квартиры ощутимо прибавили в цене, свидетельствует информация на портале ЛУН.

С февраля 2025 года до февраля 2026 цены на однокомнатные квартиры уменьшились только в Запорожье (на 12%) и Николаеве (на 2%). Стоимость такого жилья осталась на прежнем уровне в Кропивницком. В остальных регионах жилье стало дороже.

Самое ощутимое подорожание зафиксировали в таких 3 городах:

Тернополь – на 29%;

Ровно – на 26%;

Одесса – на 26%.

Что касается Львова и Киева, то там однокомнатные квартиры на вторичке тоже стали дороже за год – на 9 и 15% соответственно.

Сколько стоят однокомнатные квартиры?

Самое дорогое однокомнатное жилье в Украине продают в таких городах:

Львов – 70 тысяч долларов;

Киев – 69,1 тысячи долларов;

Ужгород – 64,3 тысячи долларов;

Черновцы – 56,7 тысяч долларов;

Ровно – 56 тысяч долларов.

Зато меньше всего за однонушки придется выложить в городах:

Сумы – 24 тысяч долларов;

Харьков – 23 тысячи долларов;

Николаев – 20 тысяч долларов;

Запорожье – 15 тысяч долларов.

Как изменились цены на квартиры вторички за 2025 год?

По информации аналитиков аналитиков DIM.RIA, в 2025 году вторичный рынок жилья продемонстрировал преимущественно положительную динамику. Ощутимо квартиры подорожали в Ивано-Франковской области (+29%), Ровенской (+28%) и Херсонской (+23%). В то же время сохраняется существенный разрыв в стоимости: если в Киеве средняя цена вторичного жилья приближается к 100 тысяч долларов, то в отдельных прифронтовых регионах однокомнатные квартиры остаются самыми доступными на рынке.

В то же время аналитики портала ЛУН фиксируют активный рост именно в сегменте однокомнатных квартир. Больше всего за год прибавили в цене однушки в Тернополе (+21%), а также в Ровно и Одессе, где рост приблизился к 18%. В большинстве крупных городов вторичный рынок демонстрирует постепенное подорожание, что свидетельствует о стабильном спросе даже в условиях военной неопределенности.

Где у украинцев уходит больше всего на аренду, а где меньше всего?

Наименьшую часть средней зарплаты на аренду однокомнатной квартиры на аренду однокомнатной квартиры тратят жители Харькова (21%), а также Николаева и Запорожья (по 27 – 30%). В Харькове при этом средней зарплаты хватит, чтобы оплатить аренду около 5 месяцев.

Зато больше всего приходится платить за аренду в Ужгороде (79% зарплаты), а также во Львове (65%) и Ивано-Франковске (62%), где аренда съедает значительную часть месячного дохода. Это означает, что в западных городах жилье ощутимо дороже для арендаторов в соотношении к их доходам, чем в некоторых восточных и южных городах.