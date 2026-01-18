Какие цены на квартиры в новостройках Львова?

Об актуальной ситуации с ценами на жилье во Львове 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

Читайте также Где в Украине реально купить квартиру за 25 тысяч долларов и меньше

В январе средняя цена за квадратный метр в новостройках Львова составляет 1 380 долларов. За последние 6 месяцев стоимость в долларах выросла на 1%, что свидетельствует о стабильности рынка, поддержанную интересом инвесторов.

Средняя цена квадратного метра в экономклассе составляет примерно 40 тысяч гривен, что аж на 20% меньше, чем год назад. В комфорт-классе показатель зато вырос на 13% – до 53 тысяч гривен за квадрат, а в сегменте бизнес-класса цена остается почти стабильной (+1% за год) на уровне 59 тысяч гривен за квадрат.

Самые высокие средние цены от застройщиков зафиксированы в Галицком районе – 152 тысячи гривен за квадратный метр.

Далее следуют такие районы:

Лычаковский – 71,7 тысячи гривен за квадрат;

Франковский – 66,1 тысячи;

Шевченковский – 57,2 тысячи;

Сиховский – 56,6 тысячи;

Железнодорожный - 55,1 тысячи.

Какие цены на вторичном рынке?

Однокомнатная квартира вторичного рынка во Львове в среднем стоит 70 тысяч долларов, и за последний год эта цена выросла на 9%.

Двухкомнатное жилье подорожало на 5% – до 97 тысяч долларов, а средняя стоимость трехкомнатных квартир выросла на 12% и составляет 125 тысяч долларов.

Цены на однокомнатные квартиры в зависимости от района:

Железнодорожный – 63,6 тысячи долларов;

Галицкий – 67,5 тысячи долларов;

Лычаковский – 68,6 тысячи долларов;

Франковский – 69 тысячи долларов;

Шевченковский – 70 тысяч долларов;

Сиховский – 72 тысячи долларов.

Цены на двухкомнатные квартиры в зависимости от района:

Железнодорожный – 87,8 тысячи долларов;

Сиховский – 93 тысячи долларов;

Шевченковский – 95,7 тысячи долларов;

Лычаковский – 102 тысячи долларов;

Франковский – 105 тысяч долларов;

Галицкий – 111 тысяч долларов.

Цены на трехкомнатные квартиры в зависимости от района:

Железнодорожный – 107 тысяч долларов;

Шевченковский – 110 тысяч долларов;

Сиховский – 118 тысяч долларов;

Галицкий – 135 тысяч долларов;

Франковский – 138 тысяч долларов;

Лычаковский – 152 тысячи долларов.

Самыми дешевыми во всех сегментах квартир вторички является жилье в Железнодорожном районе. Однако общей тенденции относительно самого дорогого жилья нет.

Заметим, согласно данным на портале OLX Недвижимость по состоянию на 18 января самые дешевые квартиры во Львове продают от 21 тысячи долларов. Зато за самую дорогую просят более 1 миллиона долларов.

Повлияли ли на цену квартир во Львове отключение света?

Как рассказали 24 Каналу эксперты, спрос на жилье во Львове остается стабильным, ведь рынок недвижимости медленно реагирует на изменения в энергетике. Цены преимущественно росли перед праздниками, а сейчас существенных колебаний не фиксируют. В то же время покупатели чаще выбирают автономное жилье и квартиры на 2 – 5 этажах из соображений безопасности.