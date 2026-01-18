Які ціни на квартири у новобудовах Львова?

Про актуальну ситуацію з цінами на житло у Львові 24 Канал розповідає із посиланням на дані ЛУН.

У січні середня ціна за квадратний метр у новобудовах Львова становить 1 380 доларів. За останні 6 місяців вартість у доларах зросла на 1%, що свідчить про стабільність ринку, підтриману інтересом інвесторів.

Середня ціна квадратного метра в економкласі становить приблизно 40 тисяч гривень, що аж на 20% менше, ніж рік тому. У комфорт-класі показник натомість зріс на 13% – до 53 тисяч гривень за квадрат, а в сегменті бізнес-класу ціна залишається майже стабільною (+1% за рік) на рівні 59 тисяч гривень за квадрат.

Найвищі середні ціни від забудовників зафіксовані у Галицькому районі – 152 тисячі гривень за квадратний метр.

Далі йдуть такі райони:

Личаківський – 71,7 тисячі гривень за квадрат;

Франківський – 66,1 тисячі;

Шевченківський – 57,2 тисячі;

Сихівський – 56,6 тисячі;

Залізничний — 55,1 тисячі.

Які ціни на вторинному ринку?

Однокімнатна квартира вторинного ринку у Львові в середньому коштує 70 тисяч доларів, і за останній рік ця ціна зросла на 9%.

Двокімнатне житло подорожчало на 5% – до 97 тисяч доларів, а середня вартість трикімнатних квартир зросла на 12% і становить 125 тисяч доларів.

Ціни на однокімнатні квартири залежно від району:

Залізничний – 63,6 тисячі доларів;

Галицький – 67,5 тисячі доларів;

Личаківський – 68,6 тисячі доларів;

Франківський – 69 тисячі доларів;

Шевченківський – 70 тисяч доларів;

Сихівський – 72 тисячі доларів.

Ціни на двокімнатні квартири залежно від району:

Залізничний – 87,8 тисячі доларів;

Сихівський – 93 тисячі доларів;

Шевченківський – 95,7 тисячі доларів;

Личаківський – 102 тисячі доларів;

Франківський – 105 тисяч доларів;

Галицький – 111 тисяч доларів.

Ціни на трикімнатні квартири залежно від району:

Залізничний – 107 тисяч доларів;

Шевченківський – 110 тисяч доларів;

Сихівський – 118 тисяч доларів;

Галицький – 135 тисяч доларів;

Франківський – 138 тисяч доларів;

Личаківський – 152 тисячі доларів.

Найдешевшими у всіх сегментах квартир вторинки є помешкання у Залізничному районі. Однак спільної тенденції щодо найдорожчого житла немає.

Зауважимо, відповідно даних на порталі OLX Нерухомість станом на 18 січня найдешевші квартири у Львові продають від 21 тисячі доларів. Натомість за найдорожчу просять понад 1 мільйон доларів.

Чи вплинули на ціну квартир у Львові відключення світла?

Як розповіли 24 Каналу експерти, попит на житло у Львові залишається стабільним, адже ринок нерухомості повільно реагує на зміни в енергетиці. Ціни переважно зростали перед святами, а нині суттєвих коливань не фіксують. Водночас покупці частіше обирають автономне житло та квартири на 2 – 5 поверхах з міркувань безпеки.