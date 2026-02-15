Де найбільше подорожчали однушки?

Про те, в яких великих містах ціни на однокімнатні помешкання найвідчутніше додали в ціні, свідчить інформація на порталі ЛУН.

Від лютого 2025 року до лютого 2026 ціни на однокімнатні квартири зменшилися лише у Запоріжжі (на 12%) та Миколаєві (на 2%). Вартість такого житла залишилася на попередньому рівні у Кропивницькому. У решті регіонів житло стало дорожчим.

Найвідчутніше подорожчання зафіксували у таких 3 містах:

Тернопіль – на 29%;

Рівне – на 26%;

Одеса – на 26%.

Щодо Львова та Києва, то там однокімнатні квартири на вторинці теж стали дорожчими за рік – на 9 та 15% відповідно.

Скільки коштують однокімнатні квартири?

Найдорожче однокімнатне житло в Україні продають у таких містах:

Львів – 70 тисяч доларів;

Київ – 69,1 тисячі доларів;

Ужгород – 64,3 тисячі доларів;

Чернівці – 56,7 тисячі доларів;

Рівне – 56 тисяч доларів.

Натомість найменше за однонушки доведеться викласти в містах:

Суми – 24 тисяч доларів;

Харків – 23 тисячі доларів;

Миколаїв – 20 тисяч доларів;

Запоріжжя – 15 тисяч доларів.

Як змінилися ціни на квартири вторинки за 2025 рік?

За інформацією аналітиків DIM.RIA, у 2025 році вторинний ринок житла продемонстрував переважно позитивну динаміку. Найвідчутніше квартири подорожчали в Івано-Франківській області (+29%), Рівненській (+28%) та Херсонській (+23%). Водночас зберігається суттєвий розрив у вартості: якщо в Києві середня ціна вторинного житла наближається до 100 тисяч доларів, то в окремих прифронтових регіонах однокімнатні квартири залишаються найдоступнішими на ринку.

Водночас аналітики порталу ЛУН фіксують активне зростання саме у сегменті однокімнатних квартир. Найбільше за рік додали в ціні однушки в Тернополі (+21%), а також у Рівному та Одесі, де ріст наблизився до 18%. У більшості великих міст вторинний ринок демонструє поступове подорожчання, що свідчить про стабільний попит навіть в умовах воєнної невизначеності.

Де в українців йде найбільше на оренду, а де найменше?

Найменшу частину середньої зарплати на оренду однокімнатної квартири витрачають жителі Харкова (21%), а також Миколаєва та Запоріжжя (по 27 – 30%). У Харкові при цьому середньої зарплати вистачить, щоб оплатити оренду близько 5 місяців.

Натомість найбільше доводиться платити за оренду в Ужгороді (79% зарплати), а також у Львові (65%) і Івано-Франківську (62%), де оренда з'їдає значну частину місячного доходу. Це означає, що в західних містах житло є відчутно дорожчим для орендарів у співвідношенні до їхніх доходів, ніж у деяких східних і південних містах.