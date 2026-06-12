Парковочное место стоит как 20 квадратных метров жилья: в каких регионах цены самые высокие

Парковочное место в новостройке может стоить десятки тысяч долларов, а в некоторых регионах на эти деньги можно приобрести более 20 квадратных метров жилья. Самой дорогой остается столица, где средняя цена парковочного места за год заметно выросла.

Сколько стоят парковочные места в новостройках?

Как свидетельствуют данные DIM.RIA, в мае 2026 года средняя цена парковочного места в Киеве составляла 27,7 тысячи долларов.

Смотрите также От 15 до 89 тысяч долларов: в каких областях самые дорогие и самые дешевые квартиры

За год столичные парковочные места подорожали на 18%. В других крупных городах цены ниже, хотя и там покупка места под машину требует значительной суммы. В Одессе средняя стоимость парковочного места составляла 20,7 тысячи долларов, в Днепре – 19,2 тысячи долларов, во Львове – 18,6 тысячи долларов.

Самые бюджетные парковочные места в мае были в Волынской и Сумской областях. В Волынской области средняя цена составляла почти 4,9 тысячи долларов, а в Сумской области – 3,3 тысячи долларов.

Средняя стоимость парковочного места / Инфографика DIM.RIA

Сколько квадратных метров жилья стоит одно парковочное место?

По средней цене одного паркоместа больше всего жилой площади можно было бы купить в:

Одесской области – 21,5 квадратного метра;

21,5 квадратного метра; Киеве – 19,4 квадратных метра;

19,4 квадратных метра; Черкасской области – 18,2 квадратных метра;

– 18,2 квадратных метра; Днепропетровской области – 17,2 квадратных метра;

– 17,2 квадратных метра; Киевской области – 16,8 квадратных метра.

Сколько квадратных метров жилья стоит одно парковочное место / Инфографика DIM.RIA

К слову, за год квадратный метр в новостройках больше всего подорожал в Ивано-Франковской области – на 20%. В Житомирской и Тернопольской областях рост составил 18%, в Хмельницкой, Винницкой и Кировоградской – 14%. Падение цен на квадратный метр зафиксировали в трех областях. В Николаевской области цены снизились на 6%, в Полтавской и Харьковской – на 3%.

Как изменились спрос и предложение?

Спрос на покупку парковочных мест в мае 2026 года в основном вырос по сравнению с прошлым годом. Наибольший скачок зафиксировали в Николаевской области – на 194%. В Черкасской области интерес вырос на 129%, в Ивано-Франковской – на 126%, в Тернопольской – на 102%, в Черновицкой – на 100%.

В то же время в некоторых регионах спрос снизился. Наибольшее падение наблюдалось в Кировоградской области – на 62%. В Черниговской области интерес к покупке парковочных мест снизился на 57%, в Сумской – на 47%, в Закарпатской – на 34%.

Количество предложений за год изменилось не так резко. Объявлений стало немного больше в Ивано-Франковской, Одесской и Хмельницкой областях – на 3%. В Винницкой области предложение выросло на 2%. Зато в Днепропетровской области количество объявлений уменьшилось на 4%, а в Киеве – на 1%.

Где во дворе нельзя оставлять машину?

Парковка во дворах многоэтажек в Украине подпадает под четкие ограничения, и нарушения могут закончиться не только штрафом. В 2026 году контроль усилили, а перечень запрещенных мест фактически не оставляет пространства для "временных" остановок.

Двор многоэтажки принадлежит всем совладельцам, поэтому жильцы могут сами определять правила пользования территорией. Такие решения принимаются на собраниях или через ОСМД.