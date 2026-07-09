Вторичный рынок, новостройки и аренда: сколько стоит жилье в Днепре летом

В Днепре цены на квартиры в значительной степени зависят от района, класса жилья и количества комнат. Самое дорогое жилье на вторичном рынке продается в Соборном районе, тогда как в Новокодацком цены значительно ниже.

Сколько стоят квартиры в Днепре на вторичном рынке

По данным ЛУН, на вторичном рынке Днепра медианная цена однокомнатной квартиры составляет 32 тысячи долларов.

Самые высокие цены наблюдаются в Соборном районе. Это одно из самых заметных мест города: рядом центр, набережная, парки, офисы и основная городская инфраструктура. Однокомнатная квартира здесь стоит 42,5 тысячи долларов, двухкомнатная – 69 тысяч долларов, а трехкомнатная – 90 тысяч долларов.

В Шевченковском районе цены также остаются высокими: 35 тысяч долларов за однокомнатную квартиру, 53 тысячи долларов – за двухкомнатную и 80 тысяч долларов – за трехкомнатную. В Центральном районе цены несколько ниже: соответственно 32,5 тысячи, 48 тысяч и 70 тысяч долларов.

Более доступные варианты есть в районах, удаленных от центральной части города. В Амур-Нижнеднепровском районе однокомнатные квартиры стоят 29 тысяч долларов, двухкомнатные – 36,5 тысячи долларов, трехкомнатные – 53,5 тысячи долларов.

В Чечелевском районе цены составляют 28 тысяч, 37,5 тысячи и 58,5 тысячи долларов в зависимости от количества комнат. В Индустриальном – 28 тысяч, 39,9 тысячи и 52,5 тысячи долларов.

Самым доступным среди районов является Новокодацкий: здесь однокомнатная квартира стоит 21,7 тысячи долларов, двухкомнатная – 31 тысячу долларов, а трехкомнатная – 41 тысячу долларов. В Самарском районе предложений почти нет.

Стоимость квартир в Днепре / Инфографика ЛУН

Какова стоимость квадратного метра в Днепре

На первичном рынке Днепра средняя стартовая цена квадратного метра составляет 49,3 тысячи гривен.

Самым дорогим остается премиум-класс – 71,7 тысячи гривен за квадратный метр. Это более чем вдвое дороже, чем в эконом-классе, где квадратный метр стоит 34,7 тысячи гривен.

В бизнес-классе квадратный метр стоит 53,8 тысячи гривен. Это также выше средней цены по городу, но заметно дешевле, чем в премиум-классе. В комфорт-классе цена составляет 40,5 тысячи гривен за квадратный метр.

Сколько стоит аренда в Днепре

Аренда в Днепре также зависит от количества комнат. Медианная цена однокомнатной квартиры составляет 12 тысяч гривен в месяц.

Двухкомнатные квартиры сдаются в среднем за 16 тысяч гривен. Трехкомнатная квартира стоит 22 тысячи гривен в месяц. Просторные квартиры обычно дороже не только из-за площади, но и из-за состояния жилья, ремонта, техники и местоположения.

Напомним, в Одессе в начале лета аренда жилья также подорожала. В июне однокомнатную квартиру сдавали в среднем за 13 тысяч гривен, двухкомнатную – за 18 тысяч гривен, а трехкомнатную – за 25 тысяч гривен.