Однокомнатные квартиры в Виннице заметно подорожали: каковы сейчас цены на жилье

Покупка квартиры, частного дома или жилья в новостройке в Виннице требует совершенно разного бюджета. На вторичном рынке больше всего за год выросли цены на однокомнатные квартиры.

Сколько стоит жилье на вторичном рынке в Виннице

По данным ЛУН, на конец июля медианная стоимость однокомнатной квартиры в Виннице составляет 57,8 тысячи долларов. За год такое жилье подорожало на 28%. Двухкомнатные квартиры стоят 76 тысяч долларов, что на 12% больше, а трехкомнатные – 85 тысяч долларов, их цена выросла на 6%.

Спрос на небольшие квартиры в городе поддерживается не только покупкой для собственного проживания. Однокомнатные квартиры также часто рассматриваются для последующей сдачи в аренду, поэтому этот сегмент быстрее реагирует на изменения на рынке.

Среди частных домов квадратный метр в Виннице стоит 903 доллара, в Винницкой области – 679 долларов. Стоимость такого жилья растет постепенно, хотя спрос на частные дома увеличился.

Какова стоимость квадратного метра в новостройках Винницы

На первичном рынке медианная стартовая цена квадратного метра в конце июля составила 53,1 тысячи гривен. В бизнес-классе она достигает 57,2 тысячи гривен, в премиум-сегменте – 55,2 тысячи гривен, в комфорт-классе – 46,4 тысячи гривен.

Цены на новостройки поддерживаются не только спросом, но и себестоимостью строительства. На первичном рынке жилье может дорожать даже при сдержанной активности покупателей, поскольку на цену влияют затраты застройщиков.

Сколько стоит аренда квартир в Виннице

Однокомнатную квартиру в Виннице в конце июля можно арендовать в среднем за 15 тысяч гривен в месяц, двухкомнатную – за 16 тысяч гривен, трехкомнатную – за 20 тысяч гривен.

Напомним, за первое полугодие медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Украине выросла на 15%. В Виннице цены при этом остались на уровне начала года, тогда как в целом спрос на аренду вырос, а количество активных объявлений сократилось.