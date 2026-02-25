В США продают целый поселок с церковью: как выглядит частный городок
- В штате Мэн продается частная деревня с 21 постройкой, включая отреставрированную церковь 1825 года, за 6 миллионов долларов.
- Комплекс работает как жилищно-коммерческое пространство с семью жилыми единицами, конными сооружениями и возможностью адаптации хозяйственных помещений для бизнеса.
В штате Мэн снова выставили на продажу частную деревню с церковью. Через пять лет после первой попытки найти покупателя комплекс вернули на рынок уже за 6 миллионов долларов.
На территории поселка расположено 21 сооружение. Среди домиков можно заметить церковь 1825 года, которую отреставрировали, сообщает Realtor.com.
Что именно продают за 6 миллионов долларов?
Село работает как небольшое жилищно-коммерческое пространство. Здесь есть семь жилых единиц, которые нынешние владельцы сдают в аренду. Также на территории есть дом в стиле греческого возрождения, хозяйственные помещения, конные сооружения и пастбище с возможностью расширения.
Часть сараев уже переоборудовали под стойла для лошадей. Гаражи и хозяйственные постройки можно использовать для хранения или адаптировать под другие нужды – в частности выставочное пространство или дополнительные помещения для бизнеса, как указано в объявлении.
Церковь и центральный дом / Фото Realtor.com
Действительно ли это историческое село?
Несмотря на аутентичный вид, современный формат Татхилл сформировался около 40 лет назад. Большинство зданий перевезли сюда из других частей штата Мэн в 1980-х годах, спасая их от сноса.
Оригинальными остались только три здания – главный дом, церковь и угловой дом. Остальные здания собрали в одном месте, чтобы воссоздать атмосферу городка Новой Англии 19 века.
Как выглядит поселок за 6 миллионов долларов / Фото Realtor.com
Идея создать антикварный комплекс принадлежала Кену Таттлу. Он начинал с отделочных работ, впоследствии увлекся антиквариатом и постепенно начал выкупать старые дома, которые планировали снести.
