Где расположен и что в нем особенного?

Имение расположено в штате Мичиган, в городке Вашингтон недалеко от Детройта, и стоит 9 миллионов долларов, пишет Realtor.com.

Несмотря на относительную близость к большому городу, дом стоит на закрытом лесистом участке площадью около 5,7 гектара с собственным озером. Территория полностью изолирована от соседей, что создает эффект отдельного пространства.

Общая площадь здания составляет около 2 780 квадратных метров. Внутри предусмотрено 15 спален, а также отдельные студии с кухнями, которые могут функционировать как автономные апартаменты.

К слову, дом проектировали с нуля – владелица почти год работала над эскизами, а возведение длилось с 2018 до 2023 года. Из-за сложности замысла семье пришлось самостоятельно контролировать строительные процессы.

Имение в Мичигане / Фото Realtor.com

Кроме жилых помещений, в имении обустроен банкетный зал и конференц-зона. Такой формат позволяет использовать пространство для больших семейных событий или частных мероприятий.

Как выглядит особняк?

Архитектура подражает французским замкам: массивный фасад, башни, симметрия и большие арочные окна. Вход ведет к просторному фойе с фонтаном, которое задает тон всему интерьеру.

Как выглядит особняк изнутри / Фото Realtor.com

Внутри соединили классический декор с современным оборудованием. Есть профессиональная кухня, кинозал с многоуровневыми сиденьями, тренажерный зал с сауной и большой крытый бассейн, расположен в двухэтажном атриуме.

Интересно! Большая часть спален имеет тематическое оформление. В одном из блоков между комнатами обустроен балкон, что напоминает известную сцену из трагедии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

Интерьер одной из спален / Фото Realtor.com

Во дворе созданы газоны и террасы, а также построен гараж на 13 автомобилей. По набору помещений и масштабу эта резиденция больше напоминает небольшой гостиничный комплекс, чем обычный частный дом.

