Где расположен и что в нем особенного?
Имение расположено в штате Мичиган, в городке Вашингтон недалеко от Детройта, и стоит 9 миллионов долларов, пишет Realtor.com.
Несмотря на относительную близость к большому городу, дом стоит на закрытом лесистом участке площадью около 5,7 гектара с собственным озером. Территория полностью изолирована от соседей, что создает эффект отдельного пространства.
Общая площадь здания составляет около 2 780 квадратных метров. Внутри предусмотрено 15 спален, а также отдельные студии с кухнями, которые могут функционировать как автономные апартаменты.
К слову, дом проектировали с нуля – владелица почти год работала над эскизами, а возведение длилось с 2018 до 2023 года. Из-за сложности замысла семье пришлось самостоятельно контролировать строительные процессы.
Имение в Мичигане / Фото Realtor.com
Кроме жилых помещений, в имении обустроен банкетный зал и конференц-зона. Такой формат позволяет использовать пространство для больших семейных событий или частных мероприятий.
Как выглядит особняк?
Архитектура подражает французским замкам: массивный фасад, башни, симметрия и большие арочные окна. Вход ведет к просторному фойе с фонтаном, которое задает тон всему интерьеру.
Как выглядит особняк изнутри / Фото Realtor.com
Внутри соединили классический декор с современным оборудованием. Есть профессиональная кухня, кинозал с многоуровневыми сиденьями, тренажерный зал с сауной и большой крытый бассейн, расположен в двухэтажном атриуме.
Интересно! Большая часть спален имеет тематическое оформление. В одном из блоков между комнатами обустроен балкон, что напоминает известную сцену из трагедии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".
Интерьер одной из спален / Фото Realtor.com
Во дворе созданы газоны и террасы, а также построен гараж на 13 автомобилей. По набору помещений и масштабу эта резиденция больше напоминает небольшой гостиничный комплекс, чем обычный частный дом.
Какую еще элитную недвижимость продавали?
В Лос-Анджелесе на рынке элитной недвижимости появился особняк, который заинтересовал покупателей. После появления дома в рекламном ролике с участием Кендалл Дженнер интерес к этой недвижимости резко возрос не только среди поклонников.
Дом имеет девять спален, двенадцать ванных комнат, бассейн, тренажерный зал, сауну, винную комнату, домашний кинотеатр и помещения для гостей или персонала.