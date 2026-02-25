На території селища розташована 21 споруда. Серед будиночків можна помітити церкву 1825 року, яку відреставрували, повідомляє Realtor.com.

Що саме продають за 6 мільйонів доларів?

Село працює як невеликий житлово-комерційний простір. Тут є сім житлових одиниць, які нинішні власники здають в оренду. Також на території є будинок у стилі грецького відродження, господарські приміщення, кінні споруди та пасовище з можливістю розширення.

Частину сараїв уже переобладнали під стійла для коней. Гаражі та господарські будівлі можна використовувати для зберігання або адаптувати під інші потреби – зокрема виставковий простір чи додаткові приміщення для бізнесу, як зазначено в оголошенні.

Церква та центральний будинок / Фото Realtor.com

Чи це справді історичне село?

Попри автентичний вигляд, сучасний формат Татхілл сформувався близько 40 років тому. Більшість будівель перевезли сюди з інших частин штату Мен у 1980-х роках, рятуючи їх від знесення.

Оригінальними залишилися лише три споруди – головний будинок, церква та кутовий будинок. Решту будівель зібрали в одному місці, щоб відтворити атмосферу містечка Нової Англії 19 століття.

Як виглядає селище за 6 мільйонів доларів / Фото Realtor.com

Ідея створити антикварний комплекс належала Кену Таттлу. Він починав із оздоблювальних робіт, згодом захопився антикваріатом і поступово почав викуповувати старі будинки, які планували знести.

