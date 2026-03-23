Американец продал дом по советам ChatGPT и заработал 100 тысяч долларов

Продать дом без риелтора и получить больше, чем прогнозировали агенты, почти невозможно. Но американец Роберт Левин во Флориде решил использовать ChatGPT и в результате продал дом на 100 тысяч долларов дороже.

Как возникла идея доверить продажу ChatGPT?

Владелец дома Роберт Левин вместе с женой начали обсуждать продажу жилья и задавали вопросы искусственному интеллекту, пишет Fortune.

Смотрите также Переселенка из Донбасса купила дом за 15 тысяч долларов: ее сын показал дом в соцсетях

Сначала это был обычный разговор, но он быстро перерос в детальную стратегию, которая охватила все этапы будущей сделки.

Перед этим мужчина консультировался с риэлторами, однако они не смогли уверенно определить стоимость жилья. Зато ChatGPT предложил выставить дом на 100 тысяч долларов дороже и объяснил это ситуацией на рынке.

Несмотря на активное использование искусственного интеллекта, процесс не был полностью автоматизированным. Роберт Левин самостоятельно контролировал действия и формулировал запросы к ChatGPT, а для проверки документов обратился к юристу.

Как продали дом с помощью ChatGPT?

В результате владелец продал дом в городе Купер-Сити за 954,8 тысяч долларов. Интерес к объекту появился быстро: уже в первые 72 часа после публикации объявления поступило несколько предложений. Сделку удалось завершить примерно за пять дней от начала продажи.

К слову, по данным Zillow, средняя стоимость жилья в Купер-Сити составляет около 658 тысяч долларов. Цена жилья в этом городе зависит не только от площади или состояния дома. На нее также влияют количество предложений на рынке, скорость продаж и общий спрос.

В частности, дома могут оставаться на рынке несколько недель или даже месяцев, что создает конкуренцию между продавцами. На этом фоне продажа Роберта за 954,8 тысячи долларов выглядит заметно выше среднего уровня по городу.

Что скрывал дом в Британии?