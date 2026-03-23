Як виникла ідея довірити продаж ChatGPT?

Власник будинку Роберт Левін разом із дружиною почали обговорювати продаж житла і ставили питання штучному інтелекту, пише Fortune.

Спочатку це була звичайна розмова, але вона швидко переросла у детальну стратегію, яка охопила всі етапи майбутньої угоди.

Перед цим чоловік консультувався з рієлторами, однак вони не змогли впевнено визначити вартість житла. Натомість ChatGPT запропонував виставити будинок на 100 тисяч доларів дорожче і пояснив це ситуацією на ринку.

Попри активне використання штучного інтелекту, процес не був повністю автоматизованим. Роберт Левін самостійно контролював дії та формулював запити до ChatGPT, а для перевірки документів звернувся до юриста.

Як продали будинок за допомогою ChatGPT?

У результаті власник продав будинок у місті Купер-Сіті за 954,8 тисячі доларів. Інтерес до об'єкта з'явився швидко: вже у перші 72 години після публікації оголошення надійшло кілька пропозицій. Угоду вдалося завершити приблизно за п'ять днів від початку продажу.

До слова, за даними Zillow, середня вартість житла у Купер-Сіті становить близько 658 тисяч доларів. Ціна житла у цьому місті залежить не лише від площі чи стану будинку. На неї також впливають кількість пропозицій на ринку, швидкість продажів і загальний попит.

Зокрема, будинки можуть залишатися на ринку кілька тижнів або навіть місяців, що створює конкуренцію між продавцями. На цьому тлі продаж Роберта за 954,8 тисячі доларів виглядає помітно вищим за середній рівень по місту.

