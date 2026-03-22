Як виглядає хата на Черкащині?
Будинок придбали у січні. Це одноповерхова оселя площею близько 80 квадратних метрів, розташована на краю села поруч із лісом, розповідає Тарас Сніжковський у тікток.
Дивіться також Пара купила будинок всього за 170 тисяч гривень: який нюанс викликав критику
Разом із будинком є подвір'я з господарськими спорудами, літня кухня та город. Біля хати – присадибна ділянка, яку можна використовувати для побутових потреб.
За словами Тараса, стан будинку далекий від ідеального, але жити в ньому можна. До оселі підведені газ і електрика, є вода зі свердловини та септик.
Автор відео поділився, що придбали вони будинок приблизно за 15 тисяч доларів. Його мати залишилася задоволена покупкою, хоча переїзд із міста в село став різкою зміною звичного життя.
Ну, все, така наша доля. Все життя в місті, а тепер в селі. І не потрібно нікому розповідати, що до тебе прийдуть діти. Нормально? Нормально,
– підсумував у ролику він.
Що пишуть у коментарях?
Під відео користувачі активно обговорюють передусім ціну будинку. Частина пише, що за 15 тисяч доларів житло виглядає доволі простим і потребує додаткових витрат. Інші зазначають, що на ринку навіть подібні будинки можуть коштувати не менше, особливо з урахуванням землі та комунікацій.
До слова, за даними OLX Нерухомість хати у селі Драбівка коштують від 5 тисяч до 20 тисяч доларів залежно від стану та наявності комунікацій.
Коментатори пишуть:
- Да за 15 тис то це шара. Зараз сарай за ці гроші не збудуєш. Такі ціни на будівництво це жесть;
- Це, мабуть, десь поблизу Черкас якщо ціна така;
- Дуже гарний дім, двір, город, ліс поряд. Я як жителька Кам'янки на Черкащині, скажу що за такі копійки ви придбали супер будинок.
Загалом у відгуках підтримують родину та бажають їм спокою на новому місці.
Хто ще з українців купляв будинки у селі?
Вчителька математики Ельміра вирішила кардинально змінити життя – залишити міський ритм і перебратися до села. Вона придбала старий будинок на Дніпровщині й тепер власноруч перетворює занедбану хату на затишний дім.
Будинок обійшовся приблизно у 5,5 тисячі доларів. Це дім у Дніпропетровській області. Після покупки родина почала поступово приводити до ладу територію та житло.