Як пара шукала будинок у селі?

Про свій досвід купівлі оселі Ангеліна Александренко розповіла в тіктоці izkvartyri.vhatu, зазначивши, що шлях до цієї угоди був довгим і виснажливим.

До теми За 5,5 тисячі доларів: українка показала, який будинок купила в селі та як його змінює

За словами жінки, пошук житла тривав усе літо 2025 року, але безрезультатно. Варіанти або не вкладалися в бюджет, або були в поганому стані, або ж угоди зривалися через труднощі в комунікації з продавцями. З наближенням осені подружжя майже змирилося з тим, що відкладе покупку щонайменше до 2026 року.

Переломний момент настав наприкінці жовтня. З'явилося оголошення, яке відповідало їхнім критеріям, і вони без зволікань домовилися про перегляд того ж дня. Саме тоді, як розповідає жінка, усе і вирішилося.

Що стало відомо при купівлі дому?

Під час огляду з'ясувалося, що будинок має двох власників. Цей нюанс спочатку насторожив пару, адже такий формат житла вони раніше не розглядали. Проте після детального огляду сумніви відійшли на другий план: стан і характеристики будинку їх влаштували.

До слова, будинки з кількома власниками – доволі поширене явище в Україні, особливо у селах, адже нерухомість часто передається у спадок кільком родичам. У таких випадках кожен із власників має частку, і для продажу об'єкта потрібна згода всіх сторін.

Додаткового напруження додав той факт, що на об'єкт уже чекали інші зацікавлені покупці. Продавець поставив жорсткий дедлайн – дати відповідь до ранку наступного дня. Після коротких роздумів пара вирішила не втрачати шанс і погодилася на угоду. Будинок коштував 170 тисяч гривень.

Крім того, у пари виникли труднощі з оцінкою вартості будинку через необхідність сплатити податок, адже попередній власник володів домом менше 3 років. Однак їх вдалося вирішити.

Довідка. Згідно з Податковим кодексом України, якщо нерухомість перебуває у власності менше 3 років, при продажу доведеться сплатити податок на доходи та військовий збір, що також впливає на кінцеву вартість угоди.

Тепер пара ремонтує свою нову оселю і показує в соцмережі процес.

Зауважимо, що інтерес до будинків у селах в Україні останніми роками зростає. Після початку повномасштабної війни багато українців шукають доступніше житло або переїжджають у менш небезпечні регіони. Як розповіли 24 Каналу експерти з нерухомості, хоч попит на сільські будинки є, але масового переїзду українців із міст наразі не фіксують.

Як на таку покупку реагує мережа?

У мережі рішення пари сприйняли неоднозначно. Частина користувачів розкритикувала покупку, звернувши увагу на ризики співвласності – від можливих конфліктів із сусідами до обмежень у користуванні майном.

Сама ж власниця переконує: у їхньому випадку підстав для занепокоєння немає. За її словами, кожна частина будинку має окрему адресу та чітко визначену територію, а єдиним спільним елементом залишається лише одна стіна.

На що звернути увагу перед купівлею будинку з кількома власниками?

Юристи пояснюють, що угоди з нерухомістю у спільній власності потребують згоди всіх співвласників, і саме її відсутність або порушення процедури часто стає причиною конфліктів чи оскарження. Зокрема, відповідно до Цивільного кодексу України, розпорядження спільним майном здійснюється за згодою всіх співвласників, а така згода у випадку продажу має бути письмовою та нотаріально посвідченою.

Що варто перевірити перед купівлею:

згоду всіх співвласників;

правильність оформлення часток;

відсутність обтяжень;

відповідність документів реальному стану.

Що відомо про відновлення старих будинків у селах?

В Україні набирає популярності тренд на відновлення старих сільських будинків – дедалі більше людей діляться таким досвідом у соцмережах. Зокрема, українка Анна переїхала з міста, придбала занедбану хату й узялася за її ремонт самотужки. У своїх відео вона показує поступові зміни: як будівля, що була майже непридатною для життя, крок за кроком перетворюється на комфортний і затишний дім.

Схожий вибір зробила і молода пара з Києва. Вони купили стару оселю приблизно за 8,3 тисячі доларів і почали облаштовувати її під власні потреби. Спершу будинок не мав базових зручностей, тому власники встановили піч, облаштували водопостачання через свердловину та придбали генератор. Завдяки переїзду до села родина змогла стати більш незалежною від перебоїв із електроенергією та водою, які час від часу виникають у столиці.