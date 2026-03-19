Что именно скрывал дом на поверхности?

Внешне это типичный одноэтажный дом без признаков секретного объекта, пишет Daily Star.

Небольшой участок, сдержанный фасад и обычные окна не дают оснований подозревать, что под ним расположена сложная подземная инфраструктура.

Уже внутри есть узкий тоннель с герметичными перегородками. Далее тянется наклонный коридор, который ведет примерно на 38 метров вглубь. Бетонные стены, приглушенное освещение и прохладный воздух создают ощущение полной изоляции еще до входа в основную часть комплекса.

Как выглядит подземное пространство внутри?

После спуска открывается система коридоров, расходящихся в разные направления. Вдоль них расположены небольшие комнаты с низкими потолками. Стены окрашены в светлые и зеленоватые оттенки, характерные для военных объектов того времени.

Коридор в бункере под домом / Фото Daily Star

В спальнях установлены металлические кровати, размещены максимально плотно. Это позволяло разместить несколько сотен человек, которые должны были работать и жить здесь в случае угрозы. Рядом расположены помещения с техникой связи. Там сохранились пульты управления, кнопки и стационарные телефоны. На стенах остались карты и табло, которые использовали для отслеживания ситуации.

Отдельные комнаты отведены под технические нужды. В них стоят генераторы, обеспечивавшие автономную работу комплекса. Есть также столовая с длинными столами и скамейками и небольшой медицинский пункт с базовым оборудованием.

Рабочие места в бункере / Фото Daily Star

Помещения, которые выполняли роль центров управления, имеют длинные столы и рабочие места для персонала. Здесь координировали действия в случае чрезвычайной ситуации. Интерьер сохранен почти без изменений, поэтому создается ощущение, что работу просто приостановили.

Почему этот объект долго оставался тайной?

Бункер не обозначали на картах и специально маскировали под обычный жилой дом. Благодаря этому он не привлекал внимания даже местных жителей и оставался частью секретной инфраструктуры.

После завершения холодной войны объект вывели из эксплуатации в 1992 году. Впоследствии его передали в частную собственность и открыли для посетителей.

Сегодня здесь проводят экскурсии. Маршрут проходит от входа в здание до глубоких подземных уровней, где сохранены коридоры, техника и атмосфера изолированного пространства, созданного для жизни в условиях потенциальной ядерной угрозы.

Что еще сохранилось по сей день?