Самое высокое здание во Львове: что строят на Сыхове возле Avalon

В Сиховском районе Львова вблизи жилого комплекса Avalon UP продолжается строительство нового высотного здания. Запланированный объект уже привлек внимание из-за своих масштабов и потенциального статуса самого высокого жилого дома в городе.

Что планируют построить на Сыхове?

На проспекте Красной Калины, 60, во Львове реализуют проект многоэтажного жилого дома с подземным уровнем, пишет 24 Канал со ссылкой на издание "032".

Здание станет частью застройки в пределах района, где на протяжении последних лет активно возводят новое жилье. Проект предусматривает жилые помещения, а также на первых этажах будут размещаться магазины, кафе, рестораны и спортзалы.

Строительство ведется на участке, который уже сформировался как часть жилого массива с многоквартирной застройкой. Рядом расположены остановки общественного транспорта, учебные заведения и объекты повседневной инфраструктуры.

Именно эта часть Сыхова в последнее время испытывает наиболее интенсивные изменения в городской среде. Завершение строительных работ запланировано на 2026 год. После этого новая высотка станет одним из самых заметных сооружений района.

Почему Avalon считается самым высоким зданием Львова?

Avalon UP вспоминают как самое высокое здание Львова из-за высоты уже возведенных башен комплекса. Высота его двух башен составляет 90 метров.

Новый дом должен превысить эти показатели, пишет "Сихов медиа". После завершения строительства, высота новой многоэтажки составит около 93 метров.

Самое высокое здание во Львове / Фото Zaxid.net

Для Львова это нетипичный показатель, ведь в центральной части города действуют ограничения по этажности. Поэтому высотные дома преимущественно сосредотачиваются в спальных районах.

Сколько этажей имеет Avalon на Сыхове?

Новый дом комплекса будет иметь 28 надземных этажей и один подземный уровень. Именно эта очередь застройки должна стать самой высокой среди всех жилых домов комплекса и одной из самых высоких во Львове в целом.

Дома Avalon UP, которые уже введены в эксплуатацию, имеют 21 и 25 этажей. Также планируют, что дома в ЖК будут от 19 до 25 этажей.

Какие еще есть самые высокие дома во Львове?