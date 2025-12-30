Пластилиновый дом

Пластилиновый дом, расположенный на улице Цетнеровка, 16, является одним из самых необычных сооружений Львова, пишет 24 Канал со ссылкой на Lviv Travel.

Смотрите также Дом из сериала "Друзья" в Нью-Йорке продали: сколько заплатили и кому он достался

Его фасад имеет плавные линии, асимметричные окна и насыщенные цвета, что создает впечатление объекта из сказочного мира. Первоначально это была вилла 1930-х годов, однако после реконструкции здание приобрело совсем другой вид.

Пластилиновый дом / Фото Lviv Travel

Архитектор Николай Сеник неоднократно отмечал, что стремился отойти от прямоугольных форм и сделать дом эмоциональным. Из-за необычного стиля дом регулярно попадает в туристические маршруты и фотоподборки.

Плоский дом

Плоский дом на улице Пекарской, 34, считают одним из самых известных в городе примеров оптической иллюзии. С определенного ракурса сооружение выглядит как узкая стена, хотя на самом деле это полноценный жилой дом.

Такой эффект возник из-за формы земельного участка и острого угла застройки, пишет издание "Львов – город вдохновения". Подобные решения были типичными для австрийского периода, когда застройщики пытались максимально использовать каждый метр земли.

Плоский дом / Фото Lviv Travel

Дом-цилиндр

Многоэтажка расположена на улице Бережанской, 54, и является примером современной жилой застройки с нестандартной формой. Многоэтажка имеет круглую конфигурацию с внутренним двориком, напоминающим колодец.

Проект реализовали в 2000-х годах, и он сразу вызвал дискуссии среди архитекторов и жителей района. Необычная форма повлияла не только на внешний вид, но и на планировку квартир, которые получили радиальную структуру.

Дом-цилиндр / Фото Lviv Travel

Дом-кроссворд

Дом на улице Академика Сахарова, 82, – это сочетание жилой функции и публичного искусства. Его фасад оформлен как большой кроссворд с буквами и клетками.

Идея принадлежит художнику Сергею Петлюку, а сам проект реализовали в конце 2000-х годов. Фасад периодически меняется, поскольку некоторые элементы подсвечивают или дополняют во время художественных событий.

Дом-кроссворд / Фото Lviv Travel

Желто-черный дом

Желто-черный дом, расположенный на улице Ефремова, 26, появился в результате реконструкции старого дома. Во время обновления архитекторы сохранили основной объем здания, но добавили современный фасад с контрастным цветовым решением.

Яркое сочетание цветов сразу вызвало реакцию у жителей города и стало предметом обсуждений в социальных сетях. Сейчас в здании размещаются жилые и коммерческие помещения.

Желто-черный дом / Фото Lviv Travel

Какая улица Львова является самой длинной, а какая самой короткой?