Аренда жилья без СП: что означает эта отметка и когда можно потерять деньги
- Аренда жилья без СП означает договоренность напрямую между владельцем и арендатором без посредника и без уплаты комиссии риелтору.
- Отсутствие посредника может привести к юридическим рискам, таким как отсутствие проверки документов и возможность мошенничества.
Пометка "без СП" в объявлениях об аренде квартир означает сдачу жилья без посредника и без уплаты комиссии риелтору. Такой формат позволяет сэкономить на стартовых затратах, однако все юридические и финансовые риски стороны берут на себя.
Что такое аренда без СП?
Сокращение "без СП" расшифровывают как "без сотрудничества с посредником". В этом случае владелец жилья и арендатор договариваются напрямую, без привлечения агентства недвижимости, сообщает издание 18000.ck.ua.
Стороны самостоятельно организуют показ квартиры, согласовывают стоимость аренды, сроки проживания и порядок расчетов. Договор также готовят и подписывают без профессионального сопровождения.
Отсутствие посредника означает, что никто не проверяет документы на право собственности и не оценивает корректность условий договора. Все эти действия должны осуществлять сами участники сделки.
Какие преимущества и недостатки такой аренды?
Преимущества такого формата:
- отсутствие комиссии риелтору, что уменьшает расходы при заселении;
- прямой контакт с владельцем без дополнительных участников;
- возможность быстрее согласовать индивидуальные условия проживания.
Но недостатков больше:
- отсутствие профессиональной проверки документов;
- риск ошибок в договоре из-за отсутствия юридического опыта;
- сложность самостоятельной оценки рыночной стоимости жилья;
- большая вероятность наткнуться на недобросовестного арендодателя.
Может ли это быть мошенничеством?
Сам факт аренды без посредника не является признаком мошенничества. Однако именно такие объявления часто используют в схемах обмана, рассказывает риелтор и эксперт по недвижимости Святослав Могиляк.
Если в объявлении видите, что квартиру сдает агентство БЕЗ СП (без сотрудничества), в 99% это означает, что объявление не актуально. На ОLХ сейчас риелторы в основном не используют фото настоящих квартир. Поэтому, когда ищете квартиру в интернете, стоит сделать поиск по фото в Google,
– объясняет Могиляк.
Среди распространенных случаев фейковые объявления с привлекательно низкой ценой, требование предоплаты до подписания договора или без личного осмотра квартиры, а также использование чужих фотографий. Также случаются ситуации, когда лицо не является владельцем жилья, но предлагает его в аренду.
Специалисты советуют проверять документы на право собственности, не переводить средства без заключенного письменного договора и внимательно относиться к слишком выгодным предложениям.
Кто по закону платит налог с аренды жилья?
Наиболее распространенной моделью в Украине является договор аренды жилья с физическим лицом. В этом случае все налоговые обязательства возлагаются непосредственно на владельца недвижимости, который получает доход.
Если жилье снимает юридическое или физическое лицо предприниматель, именно арендатор должен платить налоги.