Аренда жилья без СП: что означает эта отметка и когда можно потерять деньги

Пометка "без СП" в объявлениях об аренде квартир означает сдачу жилья без посредника и без уплаты комиссии риелтору. Такой формат позволяет сэкономить на стартовых затратах, однако все юридические и финансовые риски стороны берут на себя.

Что такое аренда без СП?

Сокращение "без СП" расшифровывают как "без сотрудничества с посредником". В этом случае владелец жилья и арендатор договариваются напрямую, без привлечения агентства недвижимости, сообщает издание 18000.ck.ua.

Стороны самостоятельно организуют показ квартиры, согласовывают стоимость аренды, сроки проживания и порядок расчетов. Договор также готовят и подписывают без профессионального сопровождения.

Отсутствие посредника означает, что никто не проверяет документы на право собственности и не оценивает корректность условий договора. Все эти действия должны осуществлять сами участники сделки.

Какие преимущества и недостатки такой аренды?

Преимущества такого формата:

отсутствие комиссии риелтору, что уменьшает расходы при заселении;

прямой контакт с владельцем без дополнительных участников;

возможность быстрее согласовать индивидуальные условия проживания.

Но недостатков больше:

отсутствие профессиональной проверки документов;

риск ошибок в договоре из-за отсутствия юридического опыта;

сложность самостоятельной оценки рыночной стоимости жилья;

большая вероятность наткнуться на недобросовестного арендодателя.

Может ли это быть мошенничеством?

Сам факт аренды без посредника не является признаком мошенничества. Однако именно такие объявления часто используют в схемах обмана, рассказывает риелтор и эксперт по недвижимости Святослав Могиляк.

Если в объявлении видите, что квартиру сдает агентство БЕЗ СП (без сотрудничества), в 99% это означает, что объявление не актуально. На ОLХ сейчас риелторы в основном не используют фото настоящих квартир. Поэтому, когда ищете квартиру в интернете, стоит сделать поиск по фото в Google,

– объясняет Могиляк.

Среди распространенных случаев фейковые объявления с привлекательно низкой ценой, требование предоплаты до подписания договора или без личного осмотра квартиры, а также использование чужих фотографий. Также случаются ситуации, когда лицо не является владельцем жилья, но предлагает его в аренду.

Специалисты советуют проверять документы на право собственности, не переводить средства без заключенного письменного договора и внимательно относиться к слишком выгодным предложениям.

