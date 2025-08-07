Несмотря на статус одной из самых дорогих стран ЕС по стоимости жизни, Дания возглавила рейтинг самых выгодных стран Европы для покупки жилья. Во всем "виновато" соотношение цен к зарплатам.

Где дешевле всего покупать квартиру?

Согласно аналитическому отчету, в Дании для приобретения квартиры площадью 100 квадратных метров понадобится в среднем 114 "чистых" месячных зарплат. Это самый низкий показатель среди стран Европы.

Для сравнения:

В Италии за такое жилье придется заплатить более 150 зарплат.

В Словакии – более 180.

В Швейцарии, Чехии и той же Словакии жилье одно из самых дорогих – более 180 зарплат за стандартную квартиру.



Почему именно Дания?

Хотя общая стоимость жизни в Дании на 43% выше среднеевропейской (по данным Евростата), рынок жилья здесь оказался наиболее "здоровым" и предсказуемым. Причин несколько:

Высокие доходы: страна входит в топ-10 Европы по уровню средней зарплаты.

страна входит в топ-10 Европы по уровню средней зарплаты. Ипотечная стабильность: фиксированные ставки по кредитам защищают покупателей от финансовых потрясений.

фиксированные ставки по кредитам защищают покупателей от финансовых потрясений. Спокойствие на рынке: жилье не дорожает скачками, а потому позволяет планировать покупку долгосрочно.

Доступность жилья – это не только цена квадратного метра, а соотношение доходов и расходов. Именно здесь Дания значительно выигрывает,

– говорится в отчете BestBrokers.

Что происходит на рынке жилья ЕС в 2025 году?

По данным Евростата, в первом квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аренда – на 3,2%. Наибольшее подорожание зафиксировано в странах Центральной и Восточной Европы: Румыния, Польша, Венгрия: +8 – 10% за год.

