Как отмечает издание AOL, за последние три года арендные ставки выросли почти на 6%, опережая темпы роста заработных плат, передает 24 Канал.

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Аналитики подсчитали, что в среднем американцу нужно отработать 38,3 часа в месяц, чтобы оплатить аренду – это почти полная рабочая неделя. Однако в разных штатах ситуация кардинально отличается.

В каких штатах нужно потратить больше всего времени на оплату аренды?

Нью-Йорк – 90,2 часа;

Вермонт – 60,2 часа;

Гавайи – 59,9 часов;

Калифорния – 52,4 часа;

Нью-Джерси – 50,4 часа.

Зато есть города, где оплата аренды может обойтись значительно дешевле. К примеру:

Южная Дакота – 27,6 часов;

Арканзас – 31,1 часа;

Алабама – 31,4 часа;

Северная Дакота – 32,2 часа;

Мэн – 32,3 часа.



Количество часов труда, необходимых для покрытия ежемесячной арендной платы в каждом штате / Фото Self Financial

Купить или арендовать: что выгоднее в США?

Несмотря на все, арендовать жилье в США пока выгоднее, чем покупать, ведь ипотечные ставки приближаются к 7%, а стоимость жилья с начала 2020 года выросла на 55%, согласно Национальному индексу цен на жилье Case-Shiller.

Если вы планируете переезд в США и рассматриваете покупку собственного жилья, важно тщательно изучить ипотечные программы, ведь условия кредитования непосредственно влияют на размер ежемесячных платежей и финансовую нагрузку в будущем.