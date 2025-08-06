Як зазначає видання AOL, за останні три роки орендні ставки зросли майже на 6%, випереджаючи темпи зростання заробітних плат, передає 24 Канал.

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Аналітики підрахували, що в середньому американцю потрібно відпрацювати 38,3 години на місяць, щоби сплатити оренду – це майже повний робочий тиждень. Проте в різних штатах ситуація кардинально відрізняється.

В яких штатах потрібно витратити найбільше часу на оплату оренди?

Нью-Йорк – 90,2 години;

Вермонт – 60,2 години;

Гаваї – 59,9 години;

Каліфорнія – 52,4 години;

Нью-Джерсі – 50,4 години.

Натомість є міста, де оплата оренди може обійтися значно дешевше. До прикладу:

Південна Дакота – 27,6 години;

Арканзас – 31,1 години;

Алабама – 31,4 години;

Північна Дакота – 32,2 години;

Мен – 32,3 години.



Кількість годин праці, необхідних для покриття щомісячної орендної плати в кожному штаті / Фото Self Financial

Купити чи орендувати: що вигідніше у США?

Попри все, орендувати житло у США поки що вигідніше, ніж купувати, адже іпотечні ставки наближаються до 7%, а вартість житла з початку 2020 року зросла на 55%, згідно з Національним індексом цін на житло Case-Shiller.

Якщо ви плануєте переїзд у США та розглядаєте купівлю власного житла, важливо ретельно вивчити іпотечні програми, адже умови кредитування безпосередньо впливають на розмір щомісячних платежів і фінансове навантаження в майбутньому.