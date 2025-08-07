Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BestBrokers.
Где дешевле всего покупать квартиру?
Согласно аналитическому отчету, в Дании для приобретения квартиры площадью 100 квадратных метров понадобится в среднем 114 "чистых" месячных зарплат. Это самый низкий показатель среди стран Европы.
Для сравнения:
- В Италии за такое жилье придется заплатить более 150 зарплат.
- В Словакии – более 180.
- В Швейцарии, Чехии и той же Словакии жилье одно из самых дорогих – более 180 зарплат за стандартную квартиру.
В Дании дешевле всего купить квартиру в ЕС / Фото Unsplash
Почему именно Дания?
Хотя общая стоимость жизни в Дании на 43% выше среднеевропейской (по данным Евростата), рынок жилья здесь оказался наиболее "здоровым" и предсказуемым. Причин несколько:
- Высокие доходы: страна входит в топ-10 Европы по уровню средней зарплаты.
- Ипотечная стабильность: фиксированные ставки по кредитам защищают покупателей от финансовых потрясений.
- Спокойствие на рынке: жилье не дорожает скачками, а потому позволяет планировать покупку долгосрочно.
Доступность жилья – это не только цена квадратного метра, а соотношение доходов и расходов. Именно здесь Дания значительно выигрывает,
– говорится в отчете BestBrokers.
Что происходит на рынке жилья ЕС в 2025 году?
По данным Евростата, в первом квартале 2025 года цены на жилье в ЕС выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аренда – на 3,2%. Наибольшее подорожание зафиксировано в странах Центральной и Восточной Европы: Румыния, Польша, Венгрия: +8 – 10% за год.
