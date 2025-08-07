Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BestBrokers.
Дивіться також Жити стало дорожче: скільки годин треба працювати, щоб оплатити оренду в різних штатах США
Де найдешевше купувати квартиру?
Згідно з аналітичним звітом, у Данії для придбання квартири площею 100 квадратних метри знадобиться в середньому 114 "чистих" місячних зарплат. Це найнижчий показник серед країн Європи.
Для порівняння:
- В Італії за таке житло доведеться заплатити понад 150 зарплат.
- У Словаччині – понад 180.
- У Швейцарії, Чехії та тій же Словаччині житло одне з найдорожчих – понад 180 зарплат за стандартну квартиру.
У Данії найдешевше купити квартиру в ЄС / Фото Unsplash
Чому саме Данія?
Хоча загальна вартість життя в Данії на 43% вища за середньоєвропейську (за даними Євростату), ринок житла тут виявився найбільш "здоровим" і передбачуваним. Причин декілька:
- Високі доходи: країна входить до топ-10 Європи за рівнем середньої зарплати.
- Іпотечна стабільність: фіксовані ставки за кредитами захищають покупців від фінансових потрясінь.
- Спокій на ринку: житло не дорожчає стрибками, а тому дає змогу планувати покупку довгостроково.
Доступність житла – це не лише ціна квадратного метра, а співвідношення доходів і витрат. Саме тут Данія значно виграє,
– мовиться у звіті BestBrokers.
Що відбувається на ринку житла ЄС у 2025 році?
За даними Євростату, у першому кварталі 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 5,7% порівняно з аналогічним періодом торік. Оренда – на 3,2%. Найбільше подорожчання зафіксовано у країнах Центральної та Східної Європи: Румунія, Польща, Угорщина: +8 – 10% за рік.
Раніше ми писали, що Львів, Київ та Ужгород входять у п'ятірку міст України з найдорожчою нерухомістю.