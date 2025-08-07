Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BestBrokers.

Дивіться також Жити стало дорожче: скільки годин треба працювати, щоб оплатити оренду в різних штатах США

Де найдешевше купувати квартиру?

Згідно з аналітичним звітом, у Данії для придбання квартири площею 100 квадратних метри знадобиться в середньому 114 "чистих" місячних зарплат. Це найнижчий показник серед країн Європи.

Для порівняння:

В Італії за таке житло доведеться заплатити понад 150 зарплат.

У Словаччині – понад 180.

У Швейцарії, Чехії та тій же Словаччині житло одне з найдорожчих – понад 180 зарплат за стандартну квартиру.



У Данії найдешевше купити квартиру в ЄС / Фото Unsplash

Чому саме Данія?

Хоча загальна вартість життя в Данії на 43% вища за середньоєвропейську (за даними Євростату), ринок житла тут виявився найбільш "здоровим" і передбачуваним. Причин декілька:

Високі доходи: країна входить до топ-10 Європи за рівнем середньої зарплати.

країна входить до топ-10 Європи за рівнем середньої зарплати. Іпотечна стабільність: фіксовані ставки за кредитами захищають покупців від фінансових потрясінь.

фіксовані ставки за кредитами захищають покупців від фінансових потрясінь. Спокій на ринку: житло не дорожчає стрибками, а тому дає змогу планувати покупку довгостроково.

Доступність житла – це не лише ціна квадратного метра, а співвідношення доходів і витрат. Саме тут Данія значно виграє,

– мовиться у звіті BestBrokers.

Що відбувається на ринку житла ЄС у 2025 році?

За даними Євростату, у першому кварталі 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 5,7% порівняно з аналогічним періодом торік. Оренда – на 3,2%. Найбільше подорожчання зафіксовано у країнах Центральної та Східної Європи: Румунія, Польща, Угорщина: +8 – 10% за рік.

Раніше ми писали, що Львів, Київ та Ужгород входять у п'ятірку міст України з найдорожчою нерухомістю.