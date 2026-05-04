Брак с иностранцем имеет последствия в Украине: что будет с квартирой при разводе

Украинцы часто недооценивают последствия брака с иностранцем для права собственности на жилье. Даже союз, заключенный за границей, признается в Украине, поэтому приобретенное в этот период имущество может стать общим.

Имеет ли силу брак с иностранцем для раздела имущества?

Многие уверены, что брак, заключенный за границей без дополнительного оформления в Украине, не влияет на право собственности, пишут Новости.LIVE.

Смотрите также В Испании предлагают бесплатное жилье: кого готовы принять и какие нюансы

На самом деле такие союзы признают, а имущество, приобретенное во время брака, в частности недвижимость, принадлежит обоим партнерам на праве общей совместной собственности.

Право на долю возникает независимо от того, на кого оформлена квартира или дом. Даже если жилье оплатил один из партнеров, другой сохраняет право претендовать на свою часть. При разводе имущество делят поровну или определяют доли через суд, если стороны не пришли к согласию.

Как обезопасить квартиру от раздела?

Больше всего вопросов возникает тогда, когда недвижимость еще не оформлена в собственность и приобретена на этапе строительства. В таком случае человек имеет имущественные права, а не полноценное право собственности, что открывает больше возможностей для защиты актива.

Часто оформляют документы на третье лицо, например на родственника, с последующим оформлением дарения. Такой подход позволяет формально вывести жилье из общей собственности. В то же время без подтверждений, что средства накопили до брака, доказать личный характер инвестиции сложно, и это может стать ключевым вопросом в споре.

Какие риски возникают, если скрывать имущество?

Попытка скрыть недвижимость от иностранного партнера не гарантирует безопасности и часто создает дополнительные проблемы. В Украине нет автоматического уведомления супругов о покупке жилья, однако при разводе информацию легко проверяют через открытые реестры.

Если развод будет в Украине, мужчина или его адвокаты могут подать запросы в Реестр прав на недвижимое имущество,

– объясняет юрист Владислав Дерий.

После этого придется доказывать в суде, что квартиру приобрели за личные средства, а не за общие. Если доказательств не хватит, жилье включат в общую собственность и поделят между сторонами.

Поможет ли брачный договор защитить собственность?

Брачный договор позволяет заранее определить статус имущества как личного и избежать споров в будущем.

Вы можете заключить брачный договор в любой момент во время брака. Вы прописываете в договоре, что имущество, зарегистрированное на одного из супругов, является его личной собственностью,

– рассказывает Дерий.

Однако для этого нужно согласие партнера и надлежащее оформление иностранного брака. Кроме того, сама инициатива заключить договор может привлечь внимание к активам, поэтому перед таким шагом стоит взвесить все последствия и подготовиться к возможным вопросам.

Какой срок раздела имущества после развода?

Даже если удалось скрыть наличие квартиры при разводе, это не означает, что второй партнер теряет право на долю. Существует трехлетний срок, начинающийся с момента, когда человек узнал или мог узнать о нарушении своего права на имущество.

В таких случаях даже через несколько лет после развода сохраняется возможность обратиться в суд, если нарушение произошло позже, и получить свою долю имущества.