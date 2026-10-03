Как проверить квартиру на наличие долгов перед покупкой: что должен сделать покупатель

Перед покупкой квартиры недостаточно просто проверить ее состояние, документы на право собственности и цену. Стоит выяснить, нет ли у жилья задолженности по коммунальным услугам, взносам в ОСМД или других обязательств, которые могут стать неприятным сюрпризом уже после оформления сделки.

Могут ли остаться долги после покупки

Факт покупки квартиры не означает, что покупатель автоматически соглашается оплачивать все старые счета продавца, но на практике долг может стать причиной споров с поставщиками услуг, сообщает"Киевский риэлтор".

Поэтому вопрос задолженности лучше урегулировать еще до нотариального оформления.

Попросите продавца показать платежки

Первое, что стоит сделать перед покупкой квартиры, – попросить актуальные счета за электроэнергию, газ, воду, отопление, содержание дома и другие услуги. Но полагаться только на них не стоит. До подписания договора покупателю лучше самостоятельно проверить несколько моментов.

Обратите внимание не только на сумму к оплате, но и на показания счетчиков и период, за который начислены средства. Если цифры вызывают запитання, попросите продавца получить справку об отсутствии задолженности у соответствующего поставщика.

Особенно внимательно стоит проверить ситуацию, если квартира долго стояла пустой или владелец говорит, что давно не пользовался отдельными услугами.

Проверьте продавца в реестре должников

Коммунальные долги – не единственное, на что стоит обратить внимание. Если в отношении владельца открыто исполнительное производство, имущество может оказаться под арестом или в отношении него могут действовать другие ограничения.

Поэтому перед внесением задатка стоит проверить продавца в Едином реестре должников. Это можно сделать онлайн по личным данным человека.

Но само по себе отсутствие записи в реестре еще не означает, что с квартирой точно нет проблем. Отдельно нужно проверить саму недвижимость.

Проверьте, нет ли ареста на квартиру

Информацию о праве собственности и зарегистрированных обременениях недвижимости можно проверить через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Покупателю важно убедиться, что квартира действительно принадлежит продавцу, а на ней нет ареста, ипотеки, запрета на отчуждение или иного обременения, которое может помешать продаже.

Эту проверку не стоит откладывать до дня подписания договора. Если покупатель уже передал деньги, решить проблему с документами может быть значительно сложнее.

Не забудьте про ОСМД

Если дом обслуживает ОСМД, отдельно поинтересуйтесь взносами на содержание дома и возможными долгами.

Даже если продавец показал квитанции за коммунальные услуги, это не всегда дает полную картину. В ОСМД могут быть отдельные начисления – например, ежемесячные взносы или платежи на ремонт. Попросите продавца предоставить актуальную справку о расчетах с ОСМД или другой документ, подтверждающий отсутствие задолженности.

Зафиксируйте все в договоре

Если на момент продажи имеются неурегулированные платежи, стороны должны четко определить, кто и когда их оплачивает.

В договоре купли-продажи можно оговорить, что продавец отвечает за долги, возникшие до даты передачи квартиры, а покупатель – за платежи после оформления права собственности.

Также стоит зафиксировать показания всех счетчиков на момент передачи жилья. Это поможет избежать споров о том, за какой период возникла задолженность.

Что проверить перед внесением задатка

Прежде чем передавать продавцу деньги, покупателю следует иметь на руках или хотя бы ознакомиться с:

актуальные платежки за коммунальные услуги;

информацию о расчетах с ОСМД или управляющим;

показания счетчиков;

информацию об отсутствии зарегистрированных обременений квартиры;

результаты проверки продавца в реестре должников;

документы, подтверждающие право собственности.

Если продавец не хочет показывать платежки, уклоняется от вопросов о долгах или настаивает на скорейшей уплате задатка без проверки документов, лучше не спешить с передачей денег.

Квартира может выглядеть привлекательно при осмотре, но ее юридическая история и финансовые обязательства не менее важны. Несколько проверок до подписания договора могут сэкономить покупателю гораздо больше времени и средств, чем попытки разобраться с проблемами уже после покупки.

Напомним, что продать квартиру только с техническим паспортом объекта не обойтись. Такой документ содержит лишь технические характеристики жилья и не содержит информации о правах собственности на конкретный объект.