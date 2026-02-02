Дарственная на жилье с долгами: придется ли платить новому владельцу

Передача квартиры в подарок кажется простой процедурой, однако на практике она может скрывать финансовые и юридические риски. Будущим владельцам важно заранее выяснить, есть ли у квартиры долги и могут ли они повлиять на оформление права собственности.

Передаются ли долги вместе с квартирой?

Законодательство не предусматривает автоматического перехода долгов предыдущего владельца к новому при дарении жилья, отмечают в Гражданском кодексе Украины.

Смотрите также Купить квартиру без этого не получится: какие документы надо подготовить

Однако, на практике договор дарения может быть несколько сложнее из-за долговых обязательств. Кредиты, налоговые долги или другие личные финансовые проблемы дарителя не становятся проблемой одаренного только из-за смены собственника квартиры.

В то же время нотариус при оформлении сделки проверяет государственные реестры. Если в отношении владельца открыты исполнительные производства или он внесен в реестр должников, это может даже сделать невозможным проведение регистрации.

В некоторых случаях заключить договор возможно только после урегулирования части долгов или снятия ограничений на имущество. Поэтому проверка юридического статуса владельца еще до подписания документов является критически важной.

Оплачивает ли новый владелец долги за коммунальные услуги?

Долги за коммунальные услуги обычно связаны не с самой квартирой, а с конкретным потребителем, который пользовался услугами, отмечают в АН "Маяк".

Если задолженность возникла до момента дарения, новый владелец формально не обязан ее погашать.

Важно! На практике коммунальные предприятия иногда пытаются требовать оплату от нового владельца, ведь именно он является доступной стороной. Поэтому в договоре дарения следует зафиксировать точную сумму долга, чтобы потом обратиться в суд, если такая необходимость возникнет.

Когда подарить квартиру не получится?

Дарение может стать невозможным, если на имущество наложен арест или действуют другие запреты в рамках исполнительных производств. Наличие серьезных долгов, в частности по решениям суда, часто приводит к ограничению права распоряжаться жильем.

Также проблемы возникают, если соглашение заключают для сокрытия имущества от взыскания. Кредиторы могут обжаловать договор в суде. Если будет доказано, что дарение имело целью избежание уплаты долгов, сделку могут признать недействительной.

Какие основные расходы при оформлении дарственной?