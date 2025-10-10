Имение, принадлежавшее семье Гладковского, стоимостью 4 миллиона долларов, выставлено на продажу. Объявление разместила представительница компании на своей странице OLX.

Как выглядит дом?

Представительница специализируется на продажах элитной недвижимости, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Михаила Ткача, передает 24 Канал.

Смотрите также Семья экс-заместителя секретаря СНБО возводит новую виллу в курортном регионе Испании, – "Схемы"

Двухэтажный особняк площадью 850 квадратных метров расположен в Конча-Заспе под Киевом, в элитном коттеджном комплексе "Золотые Ворота". Общая площадь участка составляет 2 400 квадратных метров.

Как отмечается в объявлении, дом имеет все необходимое для комфортного проживания: он меблирован и оснащен бытовой техникой.

Фото Михаила Ткача

Просторная гостиная, объединенная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, гостевая спальня, домашний кинотеатр, зимний сад, три санузла, SPA-зона с сауной и крытым бассейном, гараж на три автомобиля, прачечная и комната для персонала расположены на первом этаже.

Фото Михаила Ткача

На втором – главная спальня с гардеробной и санузлом, две дополнительные спальни с отдельными гардеробными, кабинет-библиотека. Также здесь есть жилой блок для персонала.

Особое преимущество этого владения – отдельная летняя зона с террасой, собственным причалом и выходом к воде, что делает это место идеальным для комфортной жизни и отдыха,

– отмечается в объявлении.

Заметьте! На территории также есть выход к озеру и ландшафтный дизайн.

Фото Михаила Ткача

Что известно Гладковского?

Представители организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины" в 2019 году пикетировали дом Игоря Гладковского, сына отстраненного от должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом тогда сообщали СМИ.

Олег Гладковский (Свинарчук) - украинский бизнесмен и бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он стал известным после журналистских расследований о возможных злоупотреблениях в оборонной сфере, в результате чего был уволен с должности и попал под следствие.

Заметьте! 26 февраля 2019 года, тогдашний президент Украины Петр Порошенко приостановил полномочия Гладковского, а 4 марта 2019 года уволил его с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Что еще следует знать о подобных событиях?