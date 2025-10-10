Маєток, який належав родині Гладковського, вартістю 4 мільйони доларів, виставлено на продаж. Оголошення розмістила представниця компанії на своїй сторінці OLX.

Який вигляд має будинок?

Представниця спеціалізується на продажах елітної нерухомості, пише 24 Канал з посиланням на журналіста Михайла Ткача, передає 24 Канал.

Двоповерховий маєток площею 850 квадратних метрів розташований у Конча-Заспі під Києвом, в елітному котеджному комплексі "Золоті Ворота". Загальна площа ділянки становить 2 400 квадратних метрів.

Як зазначається в оголошенні, будинок має все необхідне для комфортного проживання: він умебльований і оснащений побутовою технікою.

Простора вітальня, об’єднана з обідньою зоною та виходом на терасу, кухня, гостьова спальня, домашній кінотеатр, зимовий сад, три санвузли, SPA-зона з сауною та критим басейном, гараж на три автомобілі, пральня і кімната для персоналу розташовані на першому поверсі.

На другому – головна спальня з гардеробною та санвузлом, дві додаткові спальні з окремими вбиральнями, кабінет-бібліотека. Також тут є житловий блок для персоналу.

Особлива перевага цього володіння – окрема літня зона з терасою, власним причалом та виходом до води, що робить це місце ідеальним для комфортного життя та відпочинку,

– зазначається в оголошенні.

Зауважте! На території також є вихід до озера та ландшафтний дизайн.

Що відомо Гладковського?

Представники організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" у 2019 році пікетували будинок Ігоря Гладковського, сина відстороненого від посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Про це тоді повідомляли ЗМІ.

Олег Гладковський (Свинарчук) — український бізнесмен і колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони. Він став відомим після журналістських розслідувань про можливі зловживання в оборонній сфері, внаслідок чого був звільнений із посади та потрапив під слідство.

Зауважте! 26 лютого 2019 року, тодішній президент України Петро Порошенко призупинив повноваження Гладковського, а 4 березня 2019 року звільнив його з посади першого заступника секретаря РНБО.

