Ексзаступник РНБО продає будинок: як виглядає житло за 4 мільйони доларів
- Маєток Гладковського вартістю 4 мільйони доларів виставлено на продаж у Конча-Заспі.
- Будинок площею 850 квадратних метрів має власний причал, SPA-зону, критий басейн та гараж на три автомобілі.
Маєток, який належав родині Гладковського, вартістю 4 мільйони доларів, виставлено на продаж. Оголошення розмістила представниця компанії на своїй сторінці OLX.
Який вигляд має будинок?
Представниця спеціалізується на продажах елітної нерухомості, пише 24 Канал з посиланням на журналіста Михайла Ткача, передає 24 Канал.
Двоповерховий маєток площею 850 квадратних метрів розташований у Конча-Заспі під Києвом, в елітному котеджному комплексі "Золоті Ворота". Загальна площа ділянки становить 2 400 квадратних метрів.
Як зазначається в оголошенні, будинок має все необхідне для комфортного проживання: він умебльований і оснащений побутовою технікою.
Простора вітальня, об’єднана з обідньою зоною та виходом на терасу, кухня, гостьова спальня, домашній кінотеатр, зимовий сад, три санвузли, SPA-зона з сауною та критим басейном, гараж на три автомобілі, пральня і кімната для персоналу розташовані на першому поверсі.
Фото Михайла Ткача
На другому – головна спальня з гардеробною та санвузлом, дві додаткові спальні з окремими вбиральнями, кабінет-бібліотека. Також тут є житловий блок для персоналу.
Особлива перевага цього володіння – окрема літня зона з терасою, власним причалом та виходом до води, що робить це місце ідеальним для комфортного життя та відпочинку,
– зазначається в оголошенні.
Зауважте! На території також є вихід до озера та ландшафтний дизайн.
Фото Михайла Ткача
Що відомо Гладковського?
Представники організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" у 2019 році пікетували будинок Ігоря Гладковського, сина відстороненого від посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Про це тоді повідомляли ЗМІ.
Олег Гладковський (Свинарчук) — український бізнесмен і колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони. Він став відомим після журналістських розслідувань про можливі зловживання в оборонній сфері, внаслідок чого був звільнений із посади та потрапив під слідство.
Зауважте! 26 лютого 2019 року, тодішній президент України Петро Порошенко призупинив повноваження Гладковського, а 4 березня 2019 року звільнив його з посади першого заступника секретаря РНБО.
Що ще слід знати про подібні події?
- Цьогоріч стало відомо, що правоохоронці затримали колишнього посадовця. Ексзаступника секретаря РНБО підозрюють у розкраданні державних коштів на суму 17,44 мільйона гривень. Його сина Ігоря Гладковського також бачили в Іспанії.
- Окрім Олега Гладковського, свій маєток виставив на продаж і колишній заступник голови "Нафтогазу". Площа будинку становить близько 1 200 квадратних метрів. За словами власника, у його зведення та облаштування він інвестував 14 мільйонів доларів і не мав наміру продавати дешево. Втім, через терміновість рієлтори знизили ціну до 10 мільйонів.