Готується рішення про його відправлення до України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

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