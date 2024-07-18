Олег Гладковський є обвинуваченим у справі НАБУ щодо зловживань при закупівлі автівок для армії. Однак сам Гладковський ці звинувачення відкидає. Після того, як він перестав з'являтись на судові засідання, у квітні 2024 року його оголосили у розшук.

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Родина Гладковського зводить нову віллу

Іспанська фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє 28-річний Михайло Гладковський, син Олега Гладковського, у квітні 2022 року придбала земельну ділянку в поселенні La Zagaleta у провінції Малага.

За словами журналістів, La Zagaleta – це закрите елітне поселення на півдні Іспанії у провінції Малага, яке облюбували зірки шоубізнесу, спортсмени, бізнесмени та політики з усього світу.

Варто зазначити, що Гладковський-старший має іншу віллу в цій провінції. Нова ділянка – в 15 хвилинах автомобілем, а її площа становить 4 328 квадратних метрів, тобто майже півгектара.

Ціна за ділянку аналогічною площею з проєктуванням вілли може сягати 2,5 мільйонів євро. Журналісти додають, що ще близько 4,5 мільйонів євро може коштувати саме будівництво.

До слова, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 13 травня підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід Олегу Гладковському. Суд заочно арештував колишнього першого заступника секретаря РНБО.