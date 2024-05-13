Олег Гладковський спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 мільйона гривень.

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У чому звинувачують Гладковського

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби.

За словами слідчого судді, Гладковський планував отримати неправомірну вигоду структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме – ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Олег Гладковський під час повномасштабної війни неодноразово виїжджав за кордон. З березня 2022 року він перестав з'являтися на судових засіданнях.

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