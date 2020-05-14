Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Скандальному Гладковському-Свинарчуку вручили нову підозру: що відомо

-
Розкрадання в Укроборонпромі: Гладковському вручили нову підозру
Гладковському змінили суму інкримінованої шкоди / rbc.ua

Колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському змінили суму інкримінованої шкоди держави на майже 7 мільйонів гривень. Це означає, що у ході слідства встановили, що можливі збитки державі, завдані його діяльністю, можуть бути більшими, ніж вважали спочатку.

Мовиться про справу щодо закупівлі вантажних автомобілів, ціна яких значно перевищує передбачену бюджетом, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Цікаво Справа про корупцію в Укроборонпромі: одному з "хлопчиків" обрали запобіжний захід

Виробником та постачальником цих транспортних засобів є компанія, яка за версією слідства, прямо чи опосередковано належить експершому заступнику секретаря РНБО та його близьким особам.

Першочергово слідство вважало, що сума завданої шкоди становить 10 мільйонів 620 тисяч гривень. Тепер Гладковському інкримінують розтрату коштів на 17 мільйонів 440 тисяч гривень.

Для проведення аудиту та оцінки завданої шкоди детективи НАБУ звернулися до Держаудитслужби. Її працівники й проводили перевірку цих закупівель.

За результатами перевірки Олегу Гладковському вручили нову підозру з оновленою сумою завданої державі шкоди.

Що відомо про справу Гладковського?Олег Гладковський, більш відомий як Свинарчук, колись був заступником секретаря РНБО Олександра Турчинова. Він входить (чи то входив) до близького оточення п'ятого президента Петра Порошенка.

Саме Гладковського підозрюють в організації скандальних схем з розкрадання в Укроборонпромі. На думку багатьох політичних експертів, саме цей скандал коштував Порошенкові другого президентського терміну.

Автор: Василь Денисюк
Теги: НАБУ Олег Гладковський Корупція Корупційні схеми в Укроборонпромі Новини України Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Уже не цар? Як Путін почав ліквідувати Росію
сьогодні , 11:30 Уже не цар? Як Путін почав ліквідувати Росію
Олександр Гольц
Війна Коломойського проти України триває: чого чекати далі?
сьогодні , 08:40 Війна Коломойського проти України триває: чого чекати далі?
Світлана Заліщук
Українціі готові до змін? Одна показова ситуація
13 травня , 22:00 Українціі готові до змін? Одна показова ситуація
Уляна Супрун