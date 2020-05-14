Скандальному Гладковському-Свинарчуку вручили нову підозру: що відомо

Колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському змінили суму інкримінованої шкоди держави на майже 7 мільйонів гривень. Це означає, що у ході слідства встановили, що можливі збитки державі, завдані його діяльністю, можуть бути більшими, ніж вважали спочатку.

Мовиться про справу щодо закупівлі вантажних автомобілів, ціна яких значно перевищує передбачену бюджетом, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

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Виробником та постачальником цих транспортних засобів є компанія, яка за версією слідства, прямо чи опосередковано належить експершому заступнику секретаря РНБО та його близьким особам.

Першочергово слідство вважало, що сума завданої шкоди становить 10 мільйонів 620 тисяч гривень. Тепер Гладковському інкримінують розтрату коштів на 17 мільйонів 440 тисяч гривень.

Для проведення аудиту та оцінки завданої шкоди детективи НАБУ звернулися до Держаудитслужби. Її працівники й проводили перевірку цих закупівель.

За результатами перевірки Олегу Гладковському вручили нову підозру з оновленою сумою завданої державі шкоди.

Що відомо про справу Гладковського?Олег Гладковський, більш відомий як Свинарчук, колись був заступником секретаря РНБО Олександра Турчинова. Він входить (чи то входив) до близького оточення п'ятого президента Петра Порошенка.



Саме Гладковського підозрюють в організації скандальних схем з розкрадання в Укроборонпромі. На думку багатьох політичних експертів, саме цей скандал коштував Порошенкові другого президентського терміну.